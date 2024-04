Na Feicon, Branco Motores lança geradores sem cabine, compressores de ar e inversores de solda ideais para a construção

Empresa também destaca o novo vibrador de concreto elétrico e a nova placa vibratória

SÃO PAULO, 11 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Reconhecida nacionalmente pelo desenvolvimento de soluções para a construção civil, o agro o setor de casa e jardim, a Branco Motores chega repleta de novidades à edição 2024 da Feicon. O evento é realizado entre os dias 2 e 5 de abril, no São Paulo Expo, em São Paulo (SP).

Os grandes destaques no estande da Branco Motores são os novos geradores de energia descabinados, compressores de ar e inversores de solda dedicados aos profissionais da construção, além do novo vibrador de concreto elétrico e da nova placa vibratória. Durante os 4 dias de evento, os visitantes podem ver de perto todos esses lançamentos e também ter acesso a condições exclusivas preparadas pela empresa para a FEICON.

"A Feicon é parada obrigatória para todos os players da construção civil nacional, o espaço ideal para apresentar ao público novos equipamentos e tudo o que é tendência no mercado", afirma Mayara Amaral, gerente de Marketing da Branco Motores. "Não à toa, preparamos para o evento o lançamento de diversas soluções, que chegam ao país para ampliar ainda mais a nossa presença nos segmentos em que atuamos", acrescenta.

Geradores sem cabine

Os novos geradores descabinados da Branco Motores chegam ao país nos modelos BD-19000 E3, BD-33000 E3 e BD-44000 E3 (em duas opções de voltagem: 127/220V e 220/380V). Ideais para garantir energia no canteiro de obras, contam com tanque de polietileno, que amplia a autonomia e a segurança, disjuntor de proteção incorporado e painel de controle digital e multifuncional Smartgen. Todos eles possuem o motor a diesel 4T refrigerado a água, bateria inclusa e são trifásicos.

O BD-19000 E3 tem 30 CV de potência, tanque com capacidade para 80 L e autonomia de até 11,5 horas; já o BD-33000 E3 tem 52,5 CV de potência, tanque também de 80 L e autonomia de até 8,9 horas; o BD-44000 E3, por sua, tem 61,2 CV de potência, tanque de 100 L e autonomia de até 8,7 horas.

Compressores de ar

Também em exposição no estande, os compressores de ar estão disponíveis em três modelos: BCA-25, BCA-50 e BCA 1.0 D. Todos eles se destacam por possuírem um pressostato com acionamento automático, que possibilita o desligamento imediato quando a pressão do cilindro cai, mantendo a máquina sempre pronta para o trabalho.

Os equipamentos podem ser utilizados em atividades e residenciais, como pulverização de plantas em hortas, fixação de objetos e envernizamento de madeira, e em serviços profissionais, como enchimento de pneus em borracharias, montagem e pintura de veículos em mecânicas e funilarias, pinturas de áreas internas e externas, além do fornecimento de ar para diversas ferramentas pneumáticas utilizadas na construção civil.

Inversores de solda

Indicados para uso na construção civil, os inversores de solda da marca são extremamente práticos, portáteis e leves. Estão disponíveis nos modelos BMS 140i, BMS 160i e BMS 200i, que se diferenciam principalmente pela entrega de potência e produtividade.

Roçadeiras Elite

O lançamento das roçadeiras é parte da expansão da linha Elite, que já conta com motosserras e cortadores de grama para uso profissional. As novidades chegam ao mercado em dois modelos: BR 220 Elite, com motor de 2,2 cavalos e 44,8 cilindradas; e BR 250 Elite, com motor de 2,5 cavalos e 52,8 cilindradas.

Como diferenciais, os equipamentos oferecem desempenho e durabilidade superiores às concorrentes, além de características como o carburador Walbro, que otimiza o funcionamento do motor; as mangueiras de combustível padrão automotivo, para garantir maior resistência; e o cinto profissional com uma alça dupla, para garantir um menor desgaste aos usuários durante longos períodos de trabalho.

Tratorito BTTG 7.5 – 800

Em comemoração aos 40 anos da criação do Tratorito (nome dado ao motocultivador que é sua marca registrada), a Branco Motores também apresenta na Feicon o mais novo modelo da linha, o Tratorito BTTG 7.5 – 800, considerado o mais potente do mercado na categoria a gasolina. Ideal para pequenas e médias propriedades, o lançamento tem motor de 7,5 cavalos e 223 cilindradas e caixa de transmissão com 3 marchas para frente. É recomendado para a manutenção, preparo do solo para o plantio, transporte de pequenas cargas e utilização em diversos implementos agrícolas.

Serviço: Feicon 2024

Data: 2 a 5 de abril

Local: São Paulo Expo

Estande Branco Motores: E230

Sobre a Branco Motores:

Fundada em 1936, a Branco Motores é referência nacional no desenvolvimento de soluções para o agronegócio, construção civil e ao setor de floresta e jardim. A empresa possui um compromisso permanente com a qualidade, a ética e o desenvolvimento de soluções pioneiras e eficientes. O portfólio, completo e inovador, conta com linhas de motores, inversores de solda, geradores, motobombas, motocultivadores, lavadoras, perfuradores de solo, entre outros produtos. São itens com alta tecnologia, desempenho, segurança e economia, além de reconhecida assistência técnica e pós-venda.

FONTE Branco Motores