Neutrik Americas apresenta a Someco como nova distribuidora para Brasil e Chile

Objetivo da empresa é ampliar a presença de seus produtos de áudio, vídeo e iluminação nos mercados de vídeogames, e-sports e nos segmentos de transmissão de eventos de futebol ao vivo em ambos os países

SÃO PAULO, 10 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Neutrik Americas, empresa parte do Grupo Neutrik – distribuidor líder continental de soluções em conectividade AVL profissional – anuncia que a Someco Group será sua nova distribuidora oficial de produtos e soluções no Brasil e no Chile. Com 75 anos de presença no continente e reconhecido no segmento de áudio profissional e instrumentos musicais, a Someco terá como objetivo aumentar a presença da Neutrik nos mercados de vídeogames, e-sports, eventos e transmissão de partidas de futebol.

A Neutrik Americas se tornou referência global em soluções AVL para o setor do entretenimento e também para a indústria. A parceria com a Someco aumenta as expectativas da companhia dentro do mercado sul americano, expandindo ainda mais suas marcas em todo o continente. A empresa está apostando que o aumento dos megashows, somado com a transmissão de jogos de futebol e a ascensão do streaming nos últimos anos, representará um crescimento constante para o mercado AVL.

"Estamos muito ansiosos com esta parceria e confiamos que juntos alcançaremos novos níveis de sucesso no continente. Esperamos uma colaboração frutífera e duradoura com a Someco Group e estamos ansiosos para trabalhar conjuntamente para levar educação, tecnologia e sistemas de alta qualidade aos mercados do Brasil e Chile", afirma Fernando Manfrini, Gerente de Vendas de Neutrik Americas para América Latina.

"Também estamos convencidos de que a experiência da Someco, tanto no mercado varejo de áudio profissional como no desenvolvimento de projetos em conjunto com integradores de áudio e vídeo e suas relações sólidas com empresas de eventos e de aluguel de equipamento de áudio, vídeo e iluminação serão fundamentais para consolidar o crescimento do grupo Neutrik", complementa Manfrini.

Além do objetivo de expandir seus negócios no Brasil e no Chile, a Neutrik Americas já está presente em outros países da América do Sul, tais como Argentina, Peru e Colômbia. "Estamos muito atentos ao mercado sul-americano, pois visualizamos muito potencial de vendas e aumento na demanda. Justamente por isso que nos associamos com a Someco, pelo reconhecimento que possui", finaliza Stacy Kaskon, vice-presidente de Vendas e Marketing da Neutrik Americas.

Sobre a Neutrik Americas

Com sede em Charlotte, Carolina do Norte, a Neutrik Americas, uma subsidiária da Neutrik AG e membro do Grupo Neutrik, é fornecedora líder de soluções de conectividade AVL profissionais robustas e confiáveis em todas as Américas. A Neutrik fabrica uma ampla gama de conectores, sistemas de conectores de fibra óptica e acessórios para uma ampla gama de clientes, desde bandas de rock a designers de iluminação, estúdios de transmissão e fabricantes de equipamentos industriais. O Grupo Neutrik desenvolve, projeta, fabrica e distribui globalmente produtos e sistemas de interconexão inovadores sob as marcas NEUTRIK, CONTRIK e REAN. O Grupo Neutrik é líder global em uma ampla gama de segmentos de mercado. Para obter mais informações, visite o site www.neutrik.com.

FONTE Neutrik Americas