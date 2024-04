NEXTCHEM (MAIRE) COMBINARÁ SUA TECNOLOGIA PROPRIETÁRIA DE AMÔNIA VERDE COM O SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE HIDROGÊNIO DA VALLOUREC PARA OFERECER UMA SOLUÇÃO INTEGRADA PARA PROJETOS "POWER-TO-X"

Após a conclusão dos estudos de viabilidade conjuntos, a NextChem Tech atuará como licenciadora global exclusiva do pacote de tecnologia integrado que combina a tecnologia de produção de amônia verde em pequena escala da NEXTCHEM com o sistema de armazenamento de hidrogênio da Vallourec

MILÃO, 8 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A MAIRE anuncia que a NEXTCHEM (Sustainable Technology Solutions), por meio de sua subsidiária NextChem Tech, e a Vallourec, líder mundial em soluções tubulares premium para os mercados de energia, concordaram em cooperar na integração da tecnologia proprietária de amônia verde da NEXTCHEM com a tecnologia Delphy de armazenamento de hidrogênio da Vallourec e sua posterior comercialização.

As duas parceiras estudarão como combinar a solução de armazenamento Delphy nos projetos "Power-to-X" e de hidrogênio verde, onde a NEXTCHEM está envolvida como fornecedora de tecnologia em todo o mundo. A parceria se concentrará nas sinergias entre as tecnologias proprietárias de produção de amônia verde da NEXTCHEM e o sistema de armazenamento de hidrogênio de alta capacidade da Vallourec.

A tecnologia de amônia verde da NEXTCHEM é capaz de produzir amônia livre de carbono usando energia renovável, afastando-se dos processos tradicionais baseados em combustíveis fósseis. A tecnologia da NEXTCHEM está entre as soluções mais competitivas em termos de CAPEX, oferece modularização completa e utiliza design comprovado com soluções digitais adicionais disponíveis para treinamento e monitoramento de processos. Com diversas plantas em operação, a tecnologia da NEXTCHEM conta com uma forte base de referência tecnológica.

A tecnologia da NEXTCHEM, juntamente com o sistema de armazenamento subterrâneo Delphy, será capaz de oferecer uma solução segura, eficiente e economicamente viável para atender os produtores de hidrogênio verde e os clientes industriais.

Após a conclusão dos estudos de viabilidade conjuntos, a NextChem Tech atuará como licenciadora global exclusiva do pacote tecnológico que integra a tecnologia de produção de amônia verde em pequena escala da NEXTCHEM com o sistema de armazenamento de hidrogênio da Vallourec. A comercialização do pacote tecnológico será realizada através de uma das subsidiárias da NEXTCHEM. Esta cooperação faz parte do compromisso da NEXTCHEM e da Vallourec com a transição para uma indústria de baixo carbono, reduzindo o consumo de energia e oferecendo soluções mais ecológicas através de uma abordagem circular.

Mohammed Nafid, CEO da NextChem Tech, comentou: "a integração das duas tecnologias é um alicerce essencial que permite que a produção de amônia verde lide melhor com a energia renovável intermitente. O nosso portfólio de tecnologias no segmento de transição energética e hidrogênio está recebendo mais uma ferramenta fundamental que fortaleceria significativamente a nossa oferta neste espaço. Esta parceria entre a NextChem Tech e a Vallourec marca mais um passo importante na implementação da estratégia de tecnologias sustentáveis do MAIRE Group".

