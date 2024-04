Novo marco no mercado de combustíveis: elevação para 14% de biodiesel no Diesel. Tranquilidade e eficiência com Actioil do Brasil

Actioil oferece soluções inovadoras e treinamento para a nova composição do Diesel, assegurando performance e segurança

CURITIBA, Brasil, 13 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Em uma evolução significativa no mercado de combustíveis, o teor de biodiesel no diesel foi oficialmente aumentado para 14%. A regulamentação, feita pela Agência Nacional do Petróleo, representa um avanço importante na sustentabilidade. Além disso, a medida aponta para redução na dependência de combustíveis fósseis.

A mudança pode gerar preocupações entre os consumidores, especialmente no que diz respeito à performance e manutenção de veículos e equipamentos movidos a diesel. A Actioil, consciente dessas inquietações e comprometida com a excelência e inovação, tem o prazer de reafirmar seu papel de liderança no fornecimento de soluções completas e treinamentos para o tratamento de diesel biodiesel.

O Actioil A550, considerado produto estrela da casa, oferece não apenas um tratamento de alta eficácia, mas também um pacote de serviços que inclui treinamentos especializados e análises químicas detalhadas, garantindo que nossos clientes estejam sempre à frente em termos de eficiência e segurança.

Degradação do Combustível: Um Desafio Superável

A degradação do combustível, uma preocupação válida especialmente em contextos de alterações na sua composição, pode levar a problemas como a formação de depósitos, entupimento de filtros, aumento de consumo e perda de potência. É importante ressaltar que, embora o biodiesel traga seus desafios específicos, como maior sensibilidade à degradação por oxidação e à contaminação por água, ele é uma alternativa energética mais limpa e renovável, alinhada com as metas globais de sustentabilidade.

Prevenção e Performance com Actioil A550

O Actioil A550 surge como uma resposta robusta a esses desafios. Sua formulação avançada não só previne a degradação do combustível, mas também otimiza a performance do motor, mantendo o sistema de combustível limpo e protegido. Além disso, nossa abordagem não se limita ao produto: entendemos que a informação e o conhecimento são chaves para a maximização dos benefícios do biodiesel. Por isso, oferecemos treinamentos especializados e análises químicas, equipando nossos clientes com o conhecimento necessário para implementar as melhores práticas de manutenção e uso de combustíveis.

Inovação

A Actioil tem sido pioneira em inovações no setor de combustíveis, e sua mais recente empreitada, a Unioil Universidade Corporativa Actioil, é um exemplo notável disso. Esta plataforma de ensino a distância, gratuita, representa uma abordagem inovadora para a formação em boas práticas e tratamento adequado de combustíveis. Além disso, a Actioil lançou um aplicativo de controle de manutenção de frota que está revolucionando a maneira como as empresas gerenciam seus veículos. Com a combinação da Unioil e do aplicativo da Actioil, a empresa está oferecendo uma solução abrangente que não só educa, mas também capacita as empresas a otimizarem suas operações e adotarem práticas mais eficientes e sustentáveis.

Compromisso com a Qualidade e o Meio Ambiente

A Actioil está comprometida não apenas com a qualidade de seus produtos e serviços, mas também com o futuro do nosso planeta. A introdução de mais biodiesel no diesel é um passo positivo em direção a um mundo mais sustentável, e estamos aqui para garantir que essa transição seja tão suave e eficiente quanto possível para nossos clientes.

A adoção do Actioil A550, acompanhada de práticas recomendadas e um entendimento profundo das propriedades do biodiesel, assegura uma operação sem contratempos, maximizando a eficiência e minimizando potenciais inconvenientes. Estamos orgulhosos de liderar o caminho na inovação de combustíveis e no suporte aos nossos clientes através desta nova etapa no mercado de diesel.

Para mais informações sobre o Actioil A550 e nossos serviços, entre em contato conosco. Estamos prontos para ajudá-lo a navegar nesta nova era do diesel com confiança e sucesso.

SOBRE: A Actioil do Brasil é uma empresa de origem francesa que tem atuação também na Europa, África e Ásia, com base nos 40 anos de experiência na indústria petroquímica de seus executivos fundadores. É líder no segmento no Brasil, com foco na eliminação dos desperdícios de energia e problemas relacionados ao uso, manutenção e armazenagem do Diesel. Tem atuação constante em entidades técnicas com a AEA – Associação Brasileira de Engenharia Automativa. Tem sede em Curitiba (PR) e atua há 15 anos no mercado brasileiro. Serviço: Actioil do Brasil - Fone: 41.3779.0060 - E-mail: [email protected]

Contato: Gilles Laurent Grimberg – 41.99944-2222 [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2385724/WhatsApp_Image_2024_04_12_at_10_20_22.jpg

FONTE Actioil do Brasil