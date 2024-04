O Banco de la República de Colombia lançou sua plataforma de depósito centralizado de títulos de última geração

BOGOTÁ, Colômbia, 18 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Montran, líder global em infraestrutura de mercados de capitais, anuncia o lançamento bem-sucedido da nova plataforma de Central Securities Depository (CSD) no Banco de la República de Colombia. Essa implantação representa um marco significativo na modernização da infraestrutura do mercado financeiro colombiano.

"Estamos entusiasmados com a parceria com o Banco de la República de Colombia neste projeto transformador para o país e a região", disse José Escobar, gerente-geral da Montran LATAM. "Nossa inovadora plataforma CSD promoverá melhorias significativas em eficiência, gerenciamento de riscos e transparência nos mercados de capitais da Colômbia."

A nova plataforma CSD é essencial para a custódia, compensação e liquidação de transações de títulos de dívida pública. Além disso, ela facilita a administração fiduciária de títulos nacionais e reforça as iniciativas de política monetária do banco central.

Os benefícios da nova infraestrutura incluem interoperabilidade por meio de mensagens ISO 20022, processamento otimizado de ações corporativas e ferramentas integradas de gerenciamento de risco. A plataforma CSD também aplica identificadores globais, como códigos BIC, IBAN e ISIN, para aprimorar o processamento direto e a qualidade dos dados.

"Com a nova infraestrutura, fortaleceremos a adoção de padrões internacionais e práticas recomendadas", disse Marcela Ocampo, gerente-executiva do Banco de la República de Colombia. "Esse projeto estabelece uma base sólida para inovar e tornar mais eficientes os processos de custódia e conformidade para títulos da dívida pública, pois nosso objetivo é fornecer uma infraestrutura de mercado robusta e eficiente na Colômbia e permitir a integração com diferentes atores do mercado financeiro."

Esse marco demonstra o compromisso do Banco de la República de Colombia com a inovação financeira e o papel da Montran em moldar o futuro das finanças. Ao facilitar esse avanço, as duas instituições estão estabelecendo uma nova referência para as operações financeiras na região, buscando um futuro mais interconectado para os mercados de capitais na América Latina e em outros países.

Sobre o Banco de la República de Colombia

Entre as funções especiais atribuídas ao Banco estão, entre outras, a adoção de medidas de política monetária que considere necessárias para regular a liquidez da economia e facilitar o funcionamento normal do sistema de pagamentos, garantindo a estabilidade do valor da moeda.

Além disso, o Banco desempenha funções como a regulamentação da moeda, do câmbio internacional e do crédito, a emissão da moeda legal colombiana, a administração das reservas internacionais, a concessão de empréstimos e o financiamento de instituições de crédito e a atuação como agente fiscal do governo. Saiba mais em https://www.banrep.gov.co/es

Sobre a Montran

A Montran é a principal fornecedora de soluções de infraestrutura de pagamentos e mercado de títulos, atendendo a mais de 80 países com instalações e operações de missão crítica. Saiba mais em https://www.montran.com

