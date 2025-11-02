O lucro líquido da SERES nos primeiros três trimestres atingiu 5,312 bilhões de RMB, para ser a primeira fabricante de NEV de luxo com listagem "A+H"

CHONGQING, China,, 2 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Em 30 de outubro, a SERES divulgou seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2025. De acordo com o relatório, a SERES gerou uma receita de 110,534 bilhões de RMB e um lucro líquido atribuível aos acionistas de 5,312 bilhões de RMB nos três primeiros trimestres, com um crescimento anual de 31,56%.

AAITO linha de produtos Aito continua a se expandir; AITO M9 estabelece recorde de entrega para o segmento de 500.000 RMB

AITO de produtos Aito (PRNewsfoto/SERES) AITO M9 (PRNewsfoto/SERES)

Este ano, a AITO acelerou o desenvolvimento de produtos e lançou vários novos modelos. Desde o novo AITO M5 Ultra até a AITO M9 2025 e o Aito M8 AITO para a família AITO e o novo Aito M7, a linha diversificada foi bem recebida pelo mercado e pelos clientes.

Até o momento, o total de entregas em AITO os modelos da Aito ultrapassou 800.000 unidades. Só AITO Aito M9 entregou mais de 250.000 unidades em apenas 21 meses, estabelecendo um recorde de veículos no segmento de 500.000 RMB. O AITO M8 ultrapassou 100.000 entregas, mantendo sua posição como o mais vendido no segmento de 400.000 RMB por quatro meses consecutivos. O novo AITO M7 alcançou mais de 20.000 entregas em apenas 36 dias após o lançamento, tornando-se rapidamente um destaque no mercado.

De acordo com o 2025 First Half New Energy Vehicle Brand Health Study da Landroads Consulting, a AITO ficou em primeiro lugar no 2025 H1 Brand Development Confidence Index. O AITO M9 também liderou a lista geral do Net Promoter Score (NPS) para novos modelos de veículos de energia, com uma pontuação de 85,2.

Impulsionado pela inovação, tornando-se o primeiro fabricante de Nev de luxo do setor com a listagem "A+H"

AITO sucesso contínuo do mercado da Aito é resultado da abordagem inovadora da SERES à inovação tecnológica. A empresa está firmemente comprometida com uma estratégia de veículo definida por software, investindo pesadamente em tecnologias essenciais, como eletrificação e sistemas inteligentes. As principais inovações incluem a SERES MF Technology Platform, o SERES Super Range Extender e o SERES Intelligent Safety - todos os quais aumentam a competitividade dos produtos.

Graças à sua linha de produtos atualizada, inovação contínua e excelência operacional, a SERES recebeu o "2024 Golden Bull Most Valuable Investment Award". No último ranking das 500 maiores empresas da China, a SERES saltou 270 lugares para o 190º lugar, tornando-se uma das empresas de crescimento mais rápido da lista.

Vale a pena mencionar que a SERES iniciou seu IPO em Hong Kong em 27 de outubro e planeja listar na Bolsa de Valores de Hong Kong em 5 de novembro. Após a listagem, a SERES se tornará a primeira fabricante de Nev de luxo a ser listada tanto na China continental quanto em Hong Kong (listagem "A+H"), proporcionando mais impulso para o crescimento futuro.

