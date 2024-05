Os camiões autónomos com tecnologia Inceptio ultrapassam 100 milhões de quilómetros em operações comerciais seguras

Um importante marco que faz evoluir a comercialização de camiões pesados

XANGAI, 16 de maio de 2024 /PRNewswire/--A Inceptio Technology ("Inceptio", ou a "Empresa"), líder no desenvolvimento de tecnologias de condução autónoma para camiões pesados, anunciou hoje que os camiões pesados equipados com o Sistema de Condução Autónoma Inceptio e as suas capacidades T-NOA (Truck Navigate-on-Autopilot) ultrapassaram o importante marco dos 100 milhões de quilómetros em operações comerciais seguras, reforçando a liderança global da Inceptio na comercialização de camiões autónomos.

Esta proeza sublinha a forma como os camiões pesados autónomos L3 e L2+ têm sido utilizados com sucesso no setor da logística Line-Haul, incluindo entregas expresso, transporte LTL (Less-Than-Truckload) e logística contratual. Isto também reflete o valor significativo que os camiões autónomos oferecem aos operadores logísticos.

Acelerar a adoção de camiões autónomos no setor da logística Line-Haul

Em agosto de 2023, os camiões autónomos com tecnologia Inceptio ultrapassaram os 50 milhões de quilómetros em operações comerciais seguras. Com base neste sucesso, a Inceptio expandiu rapidamente o número de modelos de camiões compatíveis e ultrapassou a marca de 100 milhões de quilómetros no fim de abril de 2024.

O Sistema de Condução Autónoma da Inceptio cobre 83% das autoestradas nacionais da China, ligando 7 importantes zonas económicas. Ao longo dos 100 milhões de quilómetros, um total de 1864 condutores utilizaram em segurança os camiões L3 e L2+ com sistemas Inceptio nas suas operações diárias.

Os clientes atuais incluem todas as principais empresas de logística da China, como a ZTO Express (NYSE: ZTO e HKEX: 2057), YTO Express (HKEX: 6123), STO Express (SZSE: 002468), JD Logistics (HKEX: 2618), e a SF Express (SHE: 002352). A Inceptio também estabeleceu uma extensa pegada no segmento da logística contratual, incluindo cadeia de frio, automóvel, bebidas e bens de consumo de movimento rápido, entre muitos outros, servindo marcas globais como a Budweiser e a Nestlé. A tecnologia de condução autónoma da Inceptio destina-se a uma base de utilizadores diversificada — desde grandes empresas de logística a pequenas frotas e operadores individuais.

A Inceptio estabeleceu parcerias com vários dos principais construtores de camiões chineses, para pré-carregar camiões produzidos em massa com o Sistema de Condução Autónoma Inceptio. Estas parcerias alargaram o número de camiões com tecnologia Inceptio e incluem modelos populares da Dongfeng, Sinotruk, Foton e Liuqi, que estão disponíveis em configurações de eixos 4x2 e 6x4, para responder às múltiplas necessidades do setor da logística Line-Haul.

Abrir caminho para uma maior comercialização com operações mais seguras, eficientes e lucrativas

Ao longo de 100 milhões de quilómetros, a Inceptio demonstrou como a sua tecnologia de condução autónoma e as suas capacidades T-NOA estão a abrir caminho para uma maior implantação comercial na logística Line-Haul, com operações mais seguras, eficientes e lucrativas.

A maioria das rotas utilizadas pelas grandes empresas de entregas expresso na China tem mais de 500 quilómetros. Normalmente, nestas rotas, a cada camião tradicional são afetados dois motoristas, que fazem turnos de condução para minimizar a fadiga e garantir a segurança no cumprimento de prazos de entrega rigorosos. A solução da Inceptio torna a condução muito menos cansativa do ponto de vista físico e mental, uma vez que trata de mais de 90% da viagem. As empresas de entregas expresso conseguiram reduzir significativamente o número de condutores por camião e os custos de mão de obra nessas mesmas rotas. Em rotas que variam entre 500 e 1200 quilómetros, a Inceptio permitiu uma mudança direta de dois condutores por camião para um, resultando numa redução significativa de 40% a 50% nos custos de mão de obra. Em rotas com mais de 1200 quilómetros, onde tenha sido implementado um modelo de revezamento de camiões autónomos, uma afetação tradicional de 6-8 condutores por cada três camiões foi reduzida para 5. Da mesma forma, uma afetação tradicional de 8-10 condutores por cada 4 camiões foi reduzida para 6, permitindo uma diminuição substancial dos custos de mão de obra e uma maior satisfação dos condutores.

Também há grandes vantagens para as empresas de logística contratual, tanto grandes como pequenas. A Huatai Logistics, por exemplo, uma empresa de logística contratual especializada no transporte de peças automóveis em rotas com uma média de 1500 quilómetros, conseguiu reduzir o seu rácio de condutores por camião de dois para um, graças à utilização de camiões com a tecnologia Inceptio. Juntamente com uma redução de 3-5 litros no consumo de combustível por 100 quilómetros, o custo total de propriedade por quilómetro diminuiu 7-15%. O excelente registo de segurança e o maior conforto de condução proporcionados pelos camiões autónomos melhoraram significativamente as taxas de presença na frota e aumentaram até 10% os quilómetros mensais por camião.

Alguns operadores individuais também observaram aumentos de 10-20% nos quilómetros mensais por camião e de 2500-5500 RMB no rendimento líquido mensal, devido à melhoria fundamental da segurança e do conforto de condução proporcionados pelos camiões autónomos com tecnologia Inceptio. Os benefícios dos camiões autónomos em termos de economia de combustível são particularmente atrativos para os operadores individuais.

Tirar partido dos ativos de dados para melhorar a tecnologia de condução autónoma da Inceptio

A Inceptio tira partido do seu poderoso sistema de I&D baseado em dados para iterar e melhorar rapidamente a sua tecnologia de condução autónoma. Este sistema, que incorpora a captura de dados precisa e eficiente, o processamento automatizado na nuvem, a mineração avançada de cenários e a anotação automática, permite à Inceptio aperfeiçoar continuamente e em tempo real o seu algoritmo T-NOA, líder na indústria. Esta focalização nos dados do mundo real é um fator chave da vantagem competitiva da Inceptio no panorama da tecnologia de condução autónoma.

Julian Ma, fundador e CEO da Inceptio Technology, comentou: "A tecnologia de condução autónoma da Inceptio e as suas capacidades T-NOA estão progredir significativamente em termos de comercialização, permitindo-nos ultrapassar rapidamente o marco dos 100 milhões de quilómetros, depois de termos atingido os 50 milhões de quilómetros há apenas oito meses. O impacto que a nossa tecnologia está a ter no setor da logística é profundo. A implementação comercial de camiões autónomos com tecnologia Inceptio no setor da logística Line-Haul é empolgante, mas o que é verdadeiramente inspirador é a criatividade e a inovação que os nossos clientes trazem para a mesa. Esta abordagem orientada para o utilizador está a expandir os limites da forma como estes camiões autónomos são utilizados, abrindo novas formas de implementar a nossa tecnologia. Quanto mais dados recolhermos, mais rapidamente poderemos aperfeiçoar os nossos algoritmos e melhorar a nossa solução completa. Continuaremos a trabalhar em estreita colaboração com os nossos parceiros OEM construtores de camiões, para oferecer ainda mais segurança, eficiência e rentabilidade aos clientes de logística."

Sobre a Inceptio Technology

A Inceptio Technology é uma empresa líder no desenvolvimento de tecnologias de condução autónoma para camiões pesados. A sua principal tecnologia é o Sistema de Condução Autónoma Inceptio, uma solução completa proprietária. A Inceptio estabeleceu uma parceria com os principais OEM, para lançar os primeiros camiões autónomos L3 da indústria produzidos em massa no final de 2021. Estes camiões são operados em todo o território chinês, por clientes do setor da logística Line-Haul, incluindo entregas expresso, transporte LTL (Less-Than-Truckload) e logística contratual. A Inceptio está na vanguarda do desenvolvimento de camiões totalmente sem condutor. Em 2022, tornou-se a primeira empresa na China a receber uma licença de ensaio na via pública para camiões pesados autónomos sem condutor.

Para mais informações sobre a Inceptio Technology, visite https://en.inceptio.ai/

