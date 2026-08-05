Os veículos GAC AION UT e GS7 servem como unidades móveis de reportagem para jornalistas da Xinhua que cobrem a Copa do Mundo no México.

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05 ago, 2026, 04:43 GMT

CIDADE DO MÉXICO, 5 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Operando como unidades móveis de reportagem para repórteres internacionais, os veículos AION UT e GS7 da GAC assumiram o papel principal na cobertura de mídia de linha de frente da Xinhua News Agency da Copa do Mundo no México. Projetado para atender às exigências rigorosas do jornalismo dinâmico, o versátil AION UT acomoda perfeitamente equipamentos de transmissão pesados, enquanto o interior refinado do GS7 oferece um ambiente silencioso e confortável para que os repórteres editem imagens e preparem entrevistas em movimento entre estádios e instalações de imprensa.

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Para os repórteres da Xinhua, grande parte do trabalho acontece na estrada. Fazendo o trajeto entre estádios, centros de mídia e hotéis das equipes, o AION UT e o GS7 servem como mais do que apenas transporte — eles funcionam como unidades móveis de reportagem. No ambiente calmo e estável de cada viagem, os repórteres podem organizar as imagens e se preparar para as entrevistas, chegando a cada missão totalmente preparados. A cabine compacta, porém espaçosa, da AION UT acomoda facilmente câmeras e equipamentos de transmissão ao vivo, enquanto o interior silencioso e confortável da GS7 proporciona maior tranquilidade diante das exigências do jornalismo sob alta pressão.

A GAC construiu uma linha forte e diversificada de 10 modelos no México, conquistando crescente popularidade entre os consumidores locais. Segundo dados de vendas da JATO referentes ao período de janeiro a maio deste ano, os modelos AION ES e AION UT da GAC figuraram entre os dez veículos elétricos a bateria (BEVs) mais vendidos no México. O AION UT ficou em terceiro lugar na categoria de veículos puramente elétricos do segmento B, e o AION ES em segundo lugar no segmento C.

O México continua sendo um mercado estratégico fundamental na expansão global da GAC. A GAC já estabeleceu uma parceria estratégica com o clube de futebol mexicano Toluca FC, construindo uma matriz de marketing esportivo que abrange a América Latina e se conecta com a presença global da GAC. Olhando para o futuro, a GAC evoluirá de patrocínios pontuais para uma estratégia de ecossistema esportivo totalmente integrada, fortalecendo ainda mais sua influência global de marca.

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