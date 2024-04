Panelas de marca francesa são estrelas da nova campanha de selos de descontos do Bistek Supermercados

Até 18 de agosto, clientes da rede Bistek poderão levar para casa seis diferentes itens da marca Cuisinox, criada em 1967, na campanha em parceria com L-founders of loyalty

SÃO PAULO, 16 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- O Bistek Supermercados inicia nova edição de sua campanha de Selos de Descontos. Dessa vez, clientes de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul vão acumular selos que garantem descontos para compra de seis diferentes panelas da marca Cuisinox, criada em 1967 por Jean Couzon, tradicional fabricante francês de itens para a cozinha e de cutelaria. A ação é promovida em parceria com a holandesa L - founders of loyalty, líder global em soluções de fidelização para varejo.

Panelas de marca francesa que fazem parte da campanha de fidelização (foto: Divulgação Bistek)

Cada R$ 20 em compras em qualquer uma das 25 lojas da rede (ou pelo site) garante um selo de desconto. Clientes do Clube Bistek ganham dois selos extras se consumirem R$ 100 e usarem sacolas retornáveis.

Wagner Ghislandi, diretor de marketing do Bistek, diz que ações como essa possibilitam ao cliente ter uma experiência diferenciada de compra: "As campanhas de selos de descontos conquistaram os consumidores porque entregam um benefício extra no momento de ir ao supermercado - principalmente quando podem levar para casa um item com qualidade reconhecida. Nesse caso, algo que vai embelezar a cozinha, ambiente cada vez mais valorizado pelo brasileiro".

Produzidas em alumínio reciclado, as panelas Cuisinox têm revestimento cerâmico e cabos com isolante térmico. Na campanha do Bistek, o cliente poderá adquirir frigideiras, panela para molho, caçarolas e uma WOK.

Beatriz Ramos celebra a colaboração entre L-founders of loyalty e a Rede Bistek: "Como sempre, uma honra estar junto com Bistek nesta quinta campanha - parceiros que prezam por excelência em tudo que fazem. Uma operação que brilha aos olhos de qualquer um que visita suas lojas, o que contribui para que nossa campanha de selos de desconto supere patamares cada vez mais altos de resultados".

Sobre o Bistek Supermercados - Fundado em 1979 por uma família de imigrantes italianos na cidade de Nova Veneza (SC), o Bistek é hoje uma das marcas mais importantes do varejo do sul do país. Com 25 lojas (20 em Santa Catarina e cinco no Rio Grande do Sul), a rede de supermercados gera mais de 4,5 mil empregos e teve faturamento de R$ 1,9 bilhão em 2023.

Sobre a L- founders of loyalty - Com operação em todos os continentes e presente em 37 países, a L-founders of loyalty foi fundada pelo criador das campanhas dos selinhos – que lançou sua primeira campanha de fidelidade há mais de 30 anos - e por um grupo de colaboradores, que, juntos, somam mais de 1.800 anos de experiência no segmento. A empresa é parceira das principais empresas varejistas do mundo. Uma de suas missões é auxiliar os varejistas a atingirem um alto índice de engajamento de seus consumidores, com o uso dos selinhos como ferramenta potencializadora de vendas em programas de fidelidade. É detentora da marca Fidelidade com Propósito®, reafirmando a intenção de incorporar propósitos de responsabilidade social às campanhas desenvolvidas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2388752/PHOTO_2024_04_16_08_36_18.jpg

FONTE L - founders of loyalty