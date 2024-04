Paris Baguette se une ao Paris Saint-Germain para veicular seu anúncio "Let's Paris" no mundo inteiro

Quais são as melhores escolhas dos jogadores do Paris Saint-Germain na Paris Baguette?

A Paris Baguette lança seu primeiro anúncio digital global na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, na França e no Sudeste Asiático

Os jogadores do Paris Saint-Germain estrelam o vídeo Mukbang, cativando o público com um toque de humor no mais recente anúncio da Paris Baguette; cinco produtos selecionados pelos jogadores, agora disponíveis na Paris Baguette

PARIS e SEUL, Coreia do Sul, 19 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Paris Baguette lançou seu vídeo publicitário "Let's Paris", em colaboração com o Paris Saint-Germain, o clube de futebol mais bem-sucedido da França, para o público coreano e global.

O vídeo Let's Paris tem como tema as escolhas favoritas dos principais jogadores do Paris Saint-Germain. Os jogadores apresentados nesse vídeo apreciam com entusiasmo os sabores dos mais novos pães da Paris Baguette, acrescentando um brilho extra à sua aventura de degustação.

Paris Baguette’s “Let's Paris” ad video, in collaboration with Paris Saint-Germain LET'S PARIS! ParisBaguette X ParisSaintGermain!

O vídeo começa com os jogadores saboreando as delícias da Paris Baguette no Parc Des Princes, o estádio do Paris Saint-Germain. Embora os jogadores tenham se reunido inicialmente para comemorar o aniversário de um colega de equipe, eles ficaram tão encantados com os deliciosos pães que se esqueceram da comemoração.

Os cinco produtos exclusivos do anúncio estarão disponíveis em breve nas lojas Paris Baguette. O "Pão de Creme Chaltteok", em parceria com Lee Kang-in, combina a natureza mastigável do Chaltteock (bolo de arroz glutinoso), inspirado no Gyeongdan (bolinhos de arroz doce), com a doçura arejada do chantilly, simbolizando o encontro cultural entre a Coreia e a França. A "Torta de Morango", uma sobremesa com o formato de uma coroa da vitória e adornada com morangos frescos e um rico creme de baunilha, lembra o goleiro Gianluigi Donnarumma. A "Torta de Flan de Baunilha" representa Nuno Mendes, uma deliciosa reinterpretação da popular sobremesa francesa da Paris Baguette, fundindo a essência do pudim numa tarte para significar defesa com o seu encanto doce. A "Kouign-Amann", uma tradicional sobremesa francesa conhecida por ser crocante por fora e úmida por dentro, é uma combinação perfeita para o atacante Ousmane Dembélé. Por último, o "Onion Croque Monsieur", um clássico sanduíche quente francês que reúne os deliciosos contrastes do doce e salgado com sua mistura de cebolas, presunto, queijo e molho béchamel, espelha impecavelmente as habilidades versáteis de Marco Asensio tanto no jogo ofensivo quanto defensivo.

YeonJeong Kim, vice-presidente de Marketing da Paris Baguette, declarou: "Este anúncio, como parte de nossa parceria global com o Paris Saint-Germain, certamente trará alegria aos clientes e torcedores de todas as partes do mundo". Ela também observou que "ele é importante para o desdobramento de nossa estratégia de marketing global, já que o anúncio é lançado para atingir públicos globais na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, na França e no Sudeste Asiático pela primeira vez".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2391746/PSG_Paris_Baguette__Let_s_Paris.jpg

Video - https://www.youtube.com/watch?v=CwxbDzQnDBI

FONTE Paris Baguette