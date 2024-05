Pylontech inaugura sede global em Xangai

XANGAI, 23 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Em 22 de maio, a Pylontech inaugurou oficialmente sua sede global, marcando um marco significativo para esse fornecedor de sistemas de armazenamento de energia líder do setor.

Fundada em 2009, a Pylontech tem sido um participante importante no setor de armazenamento de energia, dominando as principais tecnologias em células de bateria, módulos e Sistema de Gerenciamento de Bateria (BMS), integração de sistemas, etc. Seus produtos e soluções atendem a uma ampla gama de aplicações, incluindo projetos residenciais, comerciais e industriais (C&I) e em escala de serviços públicos. Em 2013, a Pylontech entregou seu primeiro sistema de armazenamento de energia para o mercado internacional e agora conta com mais de dez anos de experiência no atendimento a mercados estrangeiros, com remessas acumuladas superiores a um milhão de unidades. Graças à inovação tecnológica contínua e aos excelentes produtos e serviços, a Pylontech ganhou o reconhecimento de clientes em todas as partes do mundo.

Nos últimos anos, a Pylontech tem aprimorado seus layouts nacionais e internacionais. Ela estabeleceu bases de P&D e fabricação em Yangzhou, Jiangsu, e Hefei, Anhui. Enquanto isso, a Pylontech acelerou sua expansão global estabelecendo filiais na Holanda, Alemanha, Itália, EUA e outros países, criando recursos locais abrangentes para fornecer serviços mais eficientes e convenientes aos clientes globais.

A recém-inaugurada sede global, localizada na Nova Área de Pudong, em Xangai, ocupa mais de 20.000 metros quadrados, com uma área total de construção de mais de 50.000 metros quadrados. Ela integra P&D, produção e escritórios para dar suporte total às necessidades de crescimento contínuo da Pylotnech.

Geoffrey Song, vice-presidente da Pylontech, declarou: "A conclusão e a utilização de nossa sede global é um momento crucial na história da Pylontech, injetando nova energia em nossa empresa. Estamos ansiosos para aprofundar a cooperação com parceiros globais, explorar conjuntamente a aplicação e o desenvolvimento da tecnologia de armazenamento de energia e contribuir para a transição energética global e o desenvolvimento sustentável."

Sobre a Pylontech

A Pylontech (código da bolsa: 688063) foi fundada em 2009 como fornecedora dedicada de sistemas de armazenamento de energia de bateria e se tornou a primeira empresa de capital aberto na China em 2020, com foco principal no armazenamento de energia como seu negócio principal. A Pylontech integra uma cadeia industrial com seus recursos robustos de pesquisa e desenvolvimento e amplo conhecimento especializado, abrangendo desde células, sistemas de gerenciamento de bateria e integração de sistemas. Seus produtos e soluções estabeleceram uma presença em mais de 80 países e regiões, com mais de 1 milhão de sistemas de armazenamento de energia comissionados com sucesso.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2420220/Pylontech_Inaugurates_Global_Headquarters_in_Shanghai.jpg

