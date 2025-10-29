SANY Heavy Industry é listada na Bolsa de Valores de Hong Kong, marcando um novo marco na expansão global com dupla listagem "A+H"

HONG KONG, 29 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A SANY Heavy Industry (código de ações: 6031.HK) foi oficialmente listada no Quadro Principal da Bolsa de Valores de Hong Kong em 28 de outubro, marcando mais um marco histórico na trajetória global da empresa. Após sua estreia na Bolsa de Valores de Xangai em 2003 (código de ações: 600031.SH), a SANY alcançou agora uma dupla listagem "A+H", estabelecendo as bases para seu próximo crescimento internacional.

SANY Heavy Industry alcança dupla listagem "A+H", iniciando um novo capítulo de globalização. (PRNewsfoto/SANY Heavy Industry)

A SANY emitiu aproximadamente 632 milhões de ações H globalmente, incluindo uma opção de lote suplementar de 15%, a um preço de emissão de HDK 21,30 por ação. A oferta pública inicial atraiu 21 investidores de referência, que subscreveram um total de US$ 759 milhões, incluindo Temasek, BlackRock, Hillhouse, UBS Asset Management, LMR, Oaktree Capital e outros, demonstrando a forte confiança do mercado de capitais.

A cerimônia de listagem foi realizada na HKEX pela manhã, com a presença de autoridades governamentais, parceiros de negócios, instituições financeiras e a alta administração da SANY. O sr. Xiang Wenbo, presidente rotativo do Grupo SANY e presidente da SANY Heavy Industry, juntamente com o sr. Yu Hongfu, diretor do Grupo SANY e presidente da SANY Heavy Industry, tocaram o gongo de abertura.

"Isso reflete a forte confiança do mercado de capitais no desenvolvimento de alta qualidade da SANY e marca uma oportunidade histórica para expandir nossos canais internacionais de financiamento. Aproveitando a posição de Hong Kong como um 'superconector' do capital global, a SANY continuará criando valor sustentável e contribuindo para um mundo mais verde sob suas estratégias – Globalização, Digitalização e Descarbonização", disse Xiang Wenbo.

Força comprovada em operações globais

De acordo com a Frost & Sullivan, com base na receita acumulada de maquinário de construção essencial entre 2020 e 2024, a SANY ocupa o terceiro lugar mundial e o primeiro lugar na China entre os fabricantes de maquinário de construção, com receita internacional crescendo a uma taxa anual composta de 15,2%, tornando-se uma das empresas mais internacionalizadas do setor.

Impulsionada por sua estratégia de digitalização, a SANY Heavy Industry é pioneira em manufatura digital e inteligente, sendo a única empresa do setor com duas Fábricas Modelo certificadas pelo Fórum Econômico Mundial (WEF). A SANY também está acelerando sua transformação de baixo carbono. Em 2024, a empresa lançou mais de 40 produtos de energia renovável, gerando mais de US$ 567 milhões em receita.

A listagem da SANY Heavy Industry na Bolsa de Valores de Hong Kong marca um novo começo para a empresa. Com base em suas estratégias centrais, a SANY aproveitará o papel de Hong Kong como centro financeiro internacional para aprofundar as conexões com os mercados de capitais globais e abrir um novo capítulo de globalização.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2807271/22629947.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2770994/SANY_LOGO_Logo.jpg

FONTE SANY Heavy Industry