SlotsCalendar anuncia seu lançamento no mercado brasileiro

BUCARESTE, Romênia, 16 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- O SlotsCalendar continua sua expansão ao lançar-se em um novo mercado: o Brasil. A marca afiliada de iGaming reconhece o potencial da nação sul-americana como um mercado cheio de usuários em potencial que precisam de orientação. O SlotsCalendar Brasil dá as boas-vindas aos usuários com uma plataforma feita sob medida que atende às necessidades de seus visitantes, tanto em conteúdo quanto em apresentação.

O SlotsCalendar já lançou plataformas personalizadas para os mercados britânico e americano. Ambas as jurisdições (múltiplas dentro dos EUA) possuem padrões elevados bem conhecidos, com foco na proteção dos jogadores e na justiça financeira.

A marca afiliada adaptou seu modelo de negócios sem comprometer sua qualidade. Os resultados indicam que o SlotsCalendar conseguiu cumprir os requisitos regulatórios e alcançar sucesso em sua missão. A expansão para um novo mercado foi apenas um passo natural na evolução da empresa.

O que os usuários brasileiros podem esperar do SlotsCalendar?

A equipe por trás do SlotsCalendar acredita na visão e na utilidade da marca. Seus princípios e objetivos operacionais são apresentados em um ambiente de marca registrada. Eles vão além do status da empresa como afiliada de iGaming e fornecem conteúdo personalizado que respeita altos padrões de qualidade de produção de conteúdo.

Uma plataforma totalmente em português: Os brasileiros que utilizarem os serviços do SlotsCalendar desfrutarão do conteúdo do site em português do Brasil. Não haverá necessidade de tradução, nem haverá nenhuma confusão.

Recomendações viáveis para o mercado brasileiro: O conteúdo será adaptado mais do que apenas linguisticamente; ele fornecerá recomendações de produtos e operadores de iGaming que os usuários brasileiros podem desfrutar sem restrições geográficas.

Compromisso com a qualidade e a imparcialidade: O modo SlotsCalendar nunca compromete a qualidade. Os brasileiros podem ter certeza de que receberão conteúdo justo e imparcial.

Uma palavra do CEO da SlotsCalendar, Viorel Stan:

"Gostaria de agradecer e reconhecer nossa equipe do SlotsCalendar por seu compromisso contínuo com nossos objetivos. O lançamento de nossa plataforma no mercado brasileiro é mais um passo em nossa ambição de adaptar nosso modelo de negócios em várias jurisdições. Acreditamos que nossa maneira de ajudar os jogadores é viável e gostaríamos de compartilhá-la com eles."

Sobre o SlotsCalendar

SlotsCalendar é uma marca de afiliados de iGaming que se esforça para fornecer os serviços mais qualitativos e completos, tanto como agregador de ofertas quanto como plataforma informativa. Seu modelo de negócios e sua viabilidade renderam dividendos, conforme comprovado pelo tráfego de mais de 3 milhões de usuários em 2023.

