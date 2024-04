Stagwell (STGW) se expande na América Latina com a aquisição da PROS Agency, líder em RP digital no Brasil

Agência fundada por mulheres cresceu 50% em 2023 e ampliará a presença da Stagwell no Brasil e na América Latina como parte da Allison

SÃO PAULO, 15 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Stagwell (NASDAQ: STGW), a rede desafiadora criada para transformar o marketing, firmou um acordo para adquirir a PROS Agency (PROS), uma consultoria de marca e marketing com sede no Brasil, especializada em relações públicas (RP) digitais, planejamento e produção criativa, marketing de influência e desenvolvimento de marca. Com sede em São Paulo, a agência desempenhará um papel fundamental na condução dos negócios da Stagwell no Brasil, bem como na região da América Latina (LATAM) como parte da Allison, uma consultoria global de marketing e comunicação da Stagwell.

"A estratégia criativa e a experiência em inovação digital da PROS ajudam as marcas a criar conversas envolventes e objetivas com os consumidores, ampliando constantemente os limites das relações públicas, o que a torna uma verdadeira líder na região", disse o presidente e CEO da Stagwell, Mark Penn. "Trabalhei na América Latina por vários anos e sempre observei seu enorme potencial de crescimento. Essa aquisição é fundamental para nossa estratégia de expansão global acelerada, e tenho o prazer de receber Daniela e sua equipe em nossa rede."

"Desde o lançamento de nossas operações no Brasil e na América Latina, há dois anos, obtivemos resultados significativos para marcas regionais, conquistamos novos clientes globais, como Lenovo e Motorola, e expandimos nossa presença com a adição de novas agências parceiras à nossa rede de Afiliados Globais", disse Vinicius Reis, presidente da Stagwell Brasil e CEO da Crispin Porter and Bogusky (CP+B) Brasil. "Em menos de 10 anos, a abordagem de 'Relações com Pessoas' da PROS para contar histórias criativas e digitais rendeu à agência amplo reconhecimento e trabalho com as marcas mais importantes da região. Sua adição à nossa rede fortalece ainda mais a marca da Allison e nos posiciona para um crescimento significativo no Brasil e na América Latina."

A PROS emprega uma perspectiva contemporânea de RP, conectando dados e contexto cultural para executar em vários formatos. A equipe de mais de 130 profissionais é coliderada pela fundadora e CEO Daniela Graicar e pela co-CEO Fernanda Tchernobilsky, além do sócio Alan Strozenberg. Eles continuarão à frente da agência. Eles continuarão à frente da agência.

"É uma grande realização fazer parte de uma rede internacional tão alinhada com nossos valores e que mantém a ousadia que nos define. A autonomia gerencial que a Stagwell nos oferece e o apoio ao nosso crescimento também foram fatores decisivos nessa escolha", disse Daniela Graicar, fundadora e CEO da PROS. "Mais do que nunca, estamos comprometidos com nossa equipe e clientes – que nos trouxeram até aqui – e animados com os planos para nossa evolução nos próximos anos. A profundidade e a amplitude da rede global da Allison abrem uma enorme oportunidade para que possamos nos apresentar de novas maneiras para nossos clientes."

Com clientes como Boticário, Amazon, Mondelez, Vibra, Porto e Kimberly Clark, a agência fechou 2023 com 50% de crescimento e espera crescer mais 20% este ano.

A PROS manterá sua liderança e colaborará com outras agências do Brasil e da América Latina da rede Stagwell para ampliar a oferta de serviços aos clientes. A rede de agências da Stagwell no Brasil, Argentina, México e América Central inclui a Allison, Assembly, Code and Theory's Truelogic, CP+B, Ink e Locaria.

A PROS é a quarta aquisição da Stagwell em 2024, depois da What's Next Partners, da Sidekick e da Team Epiphany.

