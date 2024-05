Startup brasileira impulsiona o acesso à saúde com APP que conecta usuários a diversos serviços de saúde

Utilizando o sistema "pay per use", Nowmed disponibiliza agendamento de consultas em diversas especialidades, exames e farmácia 24 horas

SÃO PAULO, 15 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Preencher a crescente lacuna de acesso à saúde no Brasil tem sido um dos maiores desafios tanto para o atendimento público como para o privado. Segundo dados recentes da Demografia Médica Brasileira (DMB), pesquisa realizada periodicamente pela Associação Médica Brasileira (AMB), apesar de os números mostrarem que o País tem 2,65 médicos por cada mil habitantes, a maioria desses profissionais está concentrada nos grandes centros urbanos, ocasionando uma grande desigualdade no acesso a atendimento médico em diversas regiões.

Do ponto de vista dos profissionais de saúde, o baixo valor pago por consultas e exames pelos planos privados, e o longo prazo para os recebimentos são pontos negativos desse tipo de atendimento.

A plataforma digital Nowmed, criada em 2017, encontrou na tecnologia uma solução para os maiores desafios do acesso à saúde no Brasil, enfrentados tanto por pessoas que dependem exclusivamente do serviço público como para usuários de planos de saúde, que são a demora no agendamento de consultas e exames, e a burocracia dos processos de autorização para a maioria dos procedimentos.

Por meio de um aplicativo de uso gratuito, disponível nas versões IOS e Android, usuários podem encontrar médicos e laboratórios de diversas especialidades, agendar consultas e exames de forma ágil e com preços acessíveis. Já os profissionais de saúde contam com um repasse rápido desses valores, que podem ser feitos em até 24 horas úteis. Os pagamentos das consultas e exames são feitos diretamente pelo APP. "A usabilidade do aplicativo é muito eficaz, e os pacientes conseguem localizar especialistas, inclusive, em agendamentos para o mesmo dia. Já os profissionais podem disponibilizar suas agendas para um leque maior de usuários, e contar com prazo de repasse dos valores em condições muito mais vantajosas do que é normalmente praticado no mercado", afirma João Ortega, Diretor Comercial da Nowmed.

O executivo destaca ainda que a crescente gama de especialistas cadastrados tem tornado os agendamentos cada vez mais rápidos, uma vez que o usuário pode contar com uma oferta maior de profissionais. "Nosso modelo de negócio é uma síntese de agilidade e inovação, que vem para desafiar os limites convencionais com uma abordagem única e pioneira dentro de setores da saúde e da tecnologia. A sinergia entre as duas áreas está transformando a maneira como encaramos a medicina, tornando-a mais acessível, personalizada e eficaz." - completa Ortega.

Agilidade no agendamento e foco no usuário

A praticidade, o desempenho e a estética são aspectos essenciais da experiência do usuário, mas a abrangência desse conceito vai além disso. Aspectos emocionais, psicológicos e comportamentais também influenciam a forma como os usuários interagem com um produto ou serviço.

Segundo Adilson Dias, gerente de desenvolvimento da Nowmed, o investimento em recursos para a criação de uma plataforma responsiva que prioriza a experiência do usuário e de um sistema operacional que possibilita o gerenciamento das agendas aos profissionais de saúde, tem se apresentado como grande diferencial da Nowmed no mercado. "Em 34 segundos o usuário consegue agendar sua consulta ou exame." - exemplifica Dias.

Sobre a Nowmed

Fundada em 2017, a Nowmed é uma plataforma multilateral que conecta usuários a profissionais de saúde, das mais diversas especialidades, em todo território nacional. Nosso objetivo é revolucionar a saúde no Brasil por meio da ampliação do acesso. Visite www.nowmed.com.br e siga a empresa no Instagram @nowmedoficial

