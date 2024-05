Tech Mahindra e Atento firmam parceria para oferecer serviços de transformação de negócios baseados em Gen-AI para empresas globais

SÃO PAULO, 30 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Atento, empresa líder em gestão de relacionamento com o cliente (CRM) e terceirização de transformação de negócios (BTO) na América Latina, anunciou uma parceria estratégica com a Tech Mahindra, líder global em consultoria tecnológica e soluções digitais para empresas de todos os setores. A parceria fornecerá soluções e serviços end-to-end de transformação de negócios, que aproveitam tecnologias baseadas em IA generativa, bem como consultoria de experiência do cliente (CX) para clientes nos Estados Unidos, Europa, Oriente Médio e África, além de regiões da América Latina.

Ao combinar a liderança da Atento em CX nearshore na América Latina e a presença global e gama de serviços da Tech Mahindra, a parceria fornecerá um conjunto abrangente de soluções e serviços de terceirização de processos de negócios (BPO) em mais de 50 idiomas. Essas soluções capacitarão as empresas com maior eficiência operacional, escalabilidade e agilidade para fornecer CX digital superior.

Birendra Sen, Head de Negócios de Serviços de Processos de Negócios da Tech Mahindra, disse: "Na Tech Mahindra, estamos comprometidos em expandir os limites da inovação e melhorar continuamente nossos Serviços de Processos de Negócios (BPS) para atender as necessidades de nossos clientes. A parceria com a Atento fortalecerá ainda mais nosso posicionamento conjunto nos Estados Unidos e Europa, assim como aproveitará as novas oportunidades de potenciais negócios na América Latina."

As soluções e serviços de BPO serão canalizados por meio da criação e implementação de um sistema operacional (SO) e um modelo operacional (OM). Esses recursos aproveitarão tecnologias emergentes como GenAI, automação, analytics, mineração de processos, assistentes virtuais e IA conversacional para impulsionar o crescimento dos negócios e melhorar a satisfação dos consumidores.

Dimitrius Oliveira, CEO da Atento, afirma que "esta aliança, com uma das principais empresas de TI do mundo, reforça como a Atento mantém seu ambicioso plano de se tornar o principal fornecedor de Business Transformation Outsourcing (BTO) nos mercados em que opera, agregando valor aos nossos clientes no ciclo completo de sua transformação de CX".

Com um compromisso compartilhado de melhorar as experiências do cliente e impulsionar a transformação digital, a parceria é um marco significativo para a Tech Mahindra e a Atento.

Sobre a Atento

A Atento é a maior provedora de serviços de gestão de relacionamento com o cliente e terceirização de processos de negócios ("CRM BPO") da América Latina e uma das principais fornecedoras globais. A Atento também é uma das principais fornecedoras de serviços de nearshoring CRM BTO para empresas que operam nos Estados Unidos. Desde 1999, a empresa desenvolveu seu modelo de negócios em 17 países, empregando aproximadamente 110.000 pessoas. A Atento tem mais de 400 clientes e oferece uma ampla gama de serviços de BTO CRM em vários canais. Os clientes da Atento são, em sua maioria, organizações multinacionais líderes nos setores de telecomunicações, serviços bancários e financeiros, saúde, varejo e governo. Nos últimos anos, a empresa foi reconhecida por sua excelência por vários analistas do setor em diferentes regiões, incluindo Everest, Gartner, Frost e Sullivan e ISG. A Forbes, por sua vez, destacou a Atento como uma das 100 melhores empresas para se trabalhar em 2023 na Espanha, enquanto o Great Place to Work® nos coloca continuamente como uma das 25 melhores empresas para se trabalhar globalmente. Também foi distinguida como a 1ª empresa do setor, a nível mundial, a obter a Certificação ISO 56002 para Gestão da Inovação, que já mantemos há três anos consecutivos. Para mais informações, visite www.atento.com

Sobre a Tech Mahindra

A Tech Mahindra (NSE: TECHM) oferece globalmente consultoria em tecnologia e soluções digitais para empresas de todos os setores, permitindo uma escala transformadora com agilidade incomparável. Com mais de 145 mil profissionais em mais de 70 países e apoiando cerca de 1100 clientes, a TechM fornece uma gama completa de serviços, incluindo consultoria, tecnologia da informação, aplicativos corporativos, serviços de processos de negócios, de engenharia, de rede, de design e de experiência do cliente, bem como IA e analytics e serviços de infraestrutura de nuvem. É a primeira empresa indiana no mundo a receber o Selo Terra Carta da Sustainable Markets Initiative, em reconhecimento à liderança ativa para criar um futuro positivo para o clima e a natureza. A Tech Mahindra faz parte do Grupo Mahindra, fundado em 1945, uma das maiores e mais admiradas organizações multinacionais de empresas.

