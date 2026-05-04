United Imaging apresenta inovações em toda a gama de produtos na quinquagésima sexta Jornada Paulista de Radiologia (JPR 2026) e reforça sua presença na América Latina

SÃO PAULO, 4 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A United Imaging, empresa global inovadora em tecnologias avançadas de imagens médicas assistidas por IA e soluções inteligentes para a área da saúde, apresentou seu extenso portfólio de inovações no 56º Congresso Brasileiro de Radiologia (JPR). Por meio de sua ampla linha de produtos e forte presença operacional, a empresa demonstra ainda mais sua influência crescente e seu poderio cada vez maior em toda a América Latina.

Lançamento de uma linha completa de novos produtos de ponta, ampliando os recursos em imagens clínicas e diagnóstico de precisão

Na exposição, a empresa apresentou pela primeira vez na América Latina sua linha de aparelhos de ultrassom uSONIQUE. Baseado na nova plataforma inteligente de ultrassom uEDGETEC™, o uSONIQUE oferece soluções abrangentes para aplicações em imagem geral, cardiovascular, saúde da mulher e atendimento médico no local. O sistema privilegia um fluxo de trabalho otimizado e uma assistência inteligente. Desde o reconhecimento automático do transdutor até a aquisição, medição e quantificação de imagens, passando pela geração de relatórios, muitas etapas rotineiras podem ser automatizadas, eliminando ações manuais desnecessárias por parte dos técnicos em ultrassonografia. Isso ajuda a padronizar os exames e a reduzir significativamente o volume de trabalho manual. O sistema combina um amplo conjunto de ferramentas quantitativas com um design ergonômico e uma interface intuitiva, oferecendo precisão e eficiência na prática clínica diária.

Na área de ressonância magnética, a United Imaging apresentou o uMR Ultra, um avançado sistema de ressonância magnética (RM) de 3 tesla (3T) capaz de observar e analisar os movimentos do corpo durante o exame. Ele permite uma visualização detalhada do corpo em movimento, ampliando as possibilidades da ressonância magnética convencional, que produz apenas imagens estáticas. O sistema reúne os melhores recursos do setor, incluindo um desempenho de gradiente de 100 mT/m a 200 T/m/s, 192 canais de recepção independentes e capacidade para bobinas de até 96 canais. Essas tecnologias respondem aos desafios da captura de movimento e ampliam as aplicações clínicas. A partir dessa premissa, a plataforma uAIFI.LIVE apresenta imagens em tempo real de todo o corpo, especialmente concebidas para a visualização do movimento. Aproveitando os recursos de IA do uAIFI, a base consolidada dos sistemas de ressonância magnética da United Imaging, e inovações em hardware especializado, essa tecnologia permite a evolução da ressonância magnética de uma "fotografia" estática para uma "videografia" dinâmica.

Na área de tomografia computadorizada, a United Imaging deu destaque ao uCT SiriuX, um sistema de tomografia computadorizada de altíssima resolução desenvolvido para imagens dinâmicas de última geração. O sistema conta com um pórtico de anel duplo exclusivo que integra detectores Ultrix de largura dupla (16 cm) e dois tubos de raios X com metal líquido. Essa arquitetura permite a obtenção de imagens dinâmicas 4D de todo o coração em ultra-alta resolução, bem como imagens dinâmicas sincronizadas de órgãos inteiros. Na avaliação da valva aórtica, por exemplo, o uCT SiriuX permite uma visualização dinâmica em 3D intuitiva antes dos procedimentos de TAVR, minimizando simultaneamente o movimento e os artefatos metálicos, com uma resolução espacial que chega a 0,17 mm. Esse nível de detalhe melhora a visualização das valvas bioprotéticas e pode contribuir para a detecção precoce de possíveis complicações pós-TAVR.

No campo da imagem molecular, a United Imaging aposta na família de aparelhos uMI Panvivo PET/CT. Os modelos uMI Panvivo ES e EX, com campos de visão axiais (AFOV) de 53 cm e 71 cm, respectivamente, podem ser atualizados a partir da plataforma padrão uMI Panvivo graças ao seu detector modular e ao seu design com refrigeração a ar. Isso garante um desempenho robusto, ao mesmo tempo em que amplia as capacidades clínicas e de pesquisa, especialmente em imagens que mostram a conexão cérebro-coração e o eixo cérebro-intestino. A integração total da IA aumenta a eficiência do fluxo de trabalho e a confiança no diagnóstico. É importante destacar que as atualizações localizadas podem ser feitas na mesma sala, garantindo uma transição rápida e sem interrupções, ao mesmo tempo em que protegem o investimento a longo prazo.

Conectando conhecimentos globais por meio do intercâmbio acadêmico

A United Imaging destacou seu papel na promoção da cooperação médica internacional. Durante o congresso, a empresa organizou um simpósio com almoço de alto nível, que contou com a participação do Prof. Antonio Luna (renomado especialista em ressonância magnética da Espanha), juntamente com especialistas clínicos da United Imaging dos Estados Unidos e do Brasil. A sessão se concentrou em apresentar e compartilhar casos de aplicação clínica real da "Primeira Tecnologia de RM Dinâmica em Tempo Real do Mundo" e da "TC de Dupla Fonte e Dupla Largura."

"A ressonância magnética 5T de corpo inteiro não é apenas uma evolução na qualidade da imagem — ela representa uma nova fronteira na radiologia. Ao combinar o desempenho da imagem em campo ultra-alto com a capacidade clínica de exames de corpo inteiro, essa tecnologia permite que os radiologistas detectem, caracterizem e monitorem doenças com uma nitidez sem precedentes. Isso amplia os limites do que podemos ver, compreender e tratar — aproximando a medicina de precisão da prática clínica cotidiana", afirmou o Prof. Antonio Luna.

Reforça a presença regional por meio de operações localizadas

Desde que entrou no mercado latino-americano em 2020, a empresa acelerou suas operações na região. Com o recente lançamento de sua subsidiária brasileira e uma equipe local sólida, composta por 85% de funcionários locais, a United Imaging estabeleceu uma rede de serviços que oferece atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, aos clientes da região. A United Imaging conta atualmente com uma forte presença em quase 15 países e atende a mais de dez dos 50 principais hospitais da região, incluindo o ABC Medical Center, classificado como o terceiro melhor hospital do México, e o Hospital Israelita Albert Einstein, no Brasil, reconhecido mundialmente como uma instituição médica de nível internacional.

"A América Latina é estratégica para o crescimento da United Imaging", afirmou o Dr. Al Zhang, presidente e co-CEO da United Imaging Healthcare. "Com o lançamento de nossa subsidiária brasileira e a integração de nossas soluções inteligentes de ponta a ponta, não estamos apenas vendendo equipamentos; estamos consolidando uma ampla rede de serviços local e promovendo um ecossistema de inovação dinâmico. Nosso objetivo é garantir que os pacientes da região tenham acesso à mesma tecnologia de diagnóstico de ponta que os pacientes de outros grandes centros globais."

*A disponibilidade dos produtos depende do status do registro regulatório local

FONTE United Imaging Healthcare Co., Ltd.