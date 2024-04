Vantage Markets ganha prêmio de "Corretora Mais Inovadora" da FXBT, redefinindo o empoderamento do trader

PORT VILA, Vanuatu, 25 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Vantage Markets (ou Vantage) orgulhosamente anuncia seu reconhecimento como ganhadora do prêmio "Corretora Mais Inovadora" da FX Broker Tester (FXBT), representando um marco significativo no setor financeiro.

A FXBT é uma plataforma que analisa, classifica e compara corretoras forex, com a missão principal de capacitar os indivíduos com informações essenciais para que possam tomar decisões financeiras bem informadas. Sua metodologia se concentra na avaliação de aspectos críticos de cada corretora, incluindo taxas, tecnologia, suporte ao cliente e segurança.

A FXBT concedeu o título de "Corretora Mais Inovadora" à Vantage, em reconhecimento ao compromisso da empresa em fornecer aos traders ferramentas e recursos avançados. Notavelmente, a integração da corretora Vantage com o TradingView melhorou o acesso de seus traders a negociações contínuas e ferramentas avançadas de gráficos. Aprimoramentos recentes no site e no aplicativo da Vantage também proporcionaram uma experiência de negociação aprimorada, com comparações de preços transparentes, conteúdo educacional abrangente e execução rápida de negociações em dispositivos móveis.

Refletindo sobre esses desenvolvimentos, Marc Despallieres, Diretor de Estratégia e Negociação da Vantage, comenta: "Na Vantage, estamos em uma jornada emocionante de crescimento e inovação. A nossa dedicação em ultrapassar limites e fornecer aos traders ferramentas de ponta está no centro de tudo o que fazemos. O reconhecimento da FX Broker Tester reafirma o nosso compromisso em redefinir a experiência de negociação. À medida que evoluímos, a nossa missão permanece clara: liderar com inovação e apoiar os traders em sua jornada de negociação financeira."

Sobre a Vantage

A Vantage é uma corretora de múltiplos ativos que oferece aos clientes acesso a um serviço ágil e poderoso para negociar produtos de Contrato por Diferenças (CFDs), incluindo forex, commodities, índices, ações, ETFs e títulos.

Com mais de 13 anos de experiência no mercado, a Vantage é mais do que uma corretora. Ela oferece um ecossistema de negociação confiável, um premiado aplicativo de negociação móvel e uma plataforma de negociação fácil de usar que permite aos clientes aproveitarem as oportunidades de negociação. Baixe o aplicativo da Vantage na App Store ou no Google Play.

