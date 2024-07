Vantage Markets recebeu o prêmio de "Melhor Corretora Multiativos" no Online Money Awards 2024

PORT VILA, Vanuatu, 16 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Vantage Markets (ou Vantage), corretora líder em multiativos, tem o prazer de anunciar que recebeu o prêmio de "Melhor Corretora de Multiativos" no Online Money Awards. Este reconhecimento reflete o compromisso contínuo da Vantage Markets em promover um ambiente de negociação de alta qualidade e acrescentar valor para sua comunidade de traders em todo o mundo.

Vantage Markets recebeu o prêmio de "Melhor Corretora de Multiativos" no Online Money Awards 2024

Em todos estes anos, a corretora construiu uma reputação de confiança e credibilidade. Sua dedicação aos altos padrões e à melhoria contínua lhe renderam uma sólida base de clientes. Os traders de todo o mundo valorizam os recursos de treinamento completos e o suporte ao cliente oferecidos pela Vantage, que os ajudam a tomar decisões informadas e a aprimorar suas habilidades de negociação.

A Vantage, ao garantir a transparência das tarifas e atualizar regularmente sua plataforma, tem como objetivo oferecer condições de negociação competitivas e adaptadas às diversas necessidades dos traders modernos. A plataforma também disponibiliza dados de mercado em tempo real, velocidades de execução extremamente rápidas, uma interface de fácil utilização e ferramentas de negociação avançadas, que são essenciais para uma negociação eficaz. O compromisso da empresa com a segurança e a conformidade garante ainda mais a proteção dos investimentos e das informações pessoais dos clientes.

Marc Despallieres, Diretor de Estratégia e Negociação da Vantage, afirma: "Estamos profundamente orgulhosos de receber o prêmio de "Melhor Corretora de Multiativos" do Online Money Awards. Na Vantage, nos esforçamos para promover o melhor ambiente de negociação para nossos clientes, onde a tomada de decisões informadas é um componente essencial dos nossos serviços. Esse prêmio reflete a dedicação da nossa equipe em oferecer soluções de trading superiores e serviços inovadores em uma ampla gama de instrumentos financeiros.

"Obrigado por esse reconhecimento, Holiston Media. Continuamos comprometidos em estabelecer novos padrões de comparação no setor e oferecer valor excepcional à nossa grande comunidade de traders em todo o mundo, que confiam em nossa marca. Nossa plataforma foi desenvolvida para a execução eficiente de operações com baixa latência, atendendo às diversas necessidades de negociação de nossa comunidade global de traders."

Para obter mais informações sobre a Vantage e seus serviços, acesse www.vantagemarkets.com.

Sobre a Vantage

A Vantage Markets (ou Vantage) é uma corretora de multiativos que proporciona aos clientes acesso a um serviço ágil e poderoso para a negociação de produtos de Contratos por Diferença (CFDs), incluindo Forex, Commodities, Índices, Ações, ETFs e Títulos.

Com mais de 13 anos de experiência de mercado, a Vantage transcende o papel de uma corretora, disponibilizando um ecossistema de trading confiável, um premiado aplicativo para celulares e uma plataforma fácil de usar, que capacita os clientes a aproveitar as oportunidades de trading. Baixe o aplicativo Vantage na App Store ou no Google Play.

negoceie de forma mais inteligente @vantage

