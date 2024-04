Viapol intensifica sua presença no setor da construção civil com o apoio do Instituto Brasileiro de Fibras para Reforço de Concreto (IFRC)

SÃO PAULO, 19 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Viapol, a marca especialista na construção de sonhos, reforça seu compromisso com a inovação e o desenvolvimento sustentável ao participar do lançamento do Instituto Brasileiro de Fibras para Reforço de Concreto (IFRC). O evento de lançamento do Instituto, realizado no início do mês de abril na capital paulista, marca um importante passo para a disseminação da tecnologia de fibras e suas soluções inovadoras no setor.

O IFRC surge como uma entidade destinada a promover a utilização de fibras para reforço de concreto e argamassas, além de fomentar práticas de conformidade técnica dos diversos tipos de fibras no mercado. Entre os fundadores do Instituto, destacam-se empresas líderes como BarChip, Belgo Arames, GCP Brasil, JAL Industrial, Kordsa, Lahuman Fiber, Maccaferri, Neomatex, Sika e a Viapol.

Jorge Lima, engenheiro da Viapol, assume um papel no IFRC como Diretor de Marketing e representante da empresa. O profissional destaca a importância de a empresa estar envolvida em iniciativas que visam não apenas promover o uso de fibras para reforço do concreto, mas também elevar os padrões de qualidade e segurança na construção civil.

"Estou honrado em representar a Viapol neste importante Instituto, onde poderemos contribuir significativamente para o desenvolvimento sustentável do setor. Esse é um compromisso da nossa empresa: promover o avanço tecnológico e a excelência na construção civil, alinhada com os princípios de inovação, qualidade e responsabilidade socioambiental que norteiam essas atividades há décadas", disse Jorge.

Jorge afirmou que o lançamento do instituto é o começo de muitas iniciativas que serão pautadas pelo grupo. "Foi dado o pontapé inicial das ações com o lançamento do IFRC, e já temos um planejamento traçado das atividades que serão norteadas em 2024", finalizou Lima.

Sobre o IFRC

O Instituto Brasileiro de Fibras para Reforço de Concreto (IFRC) é uma entidade dedicada ao avanço e disseminação da tecnologia de fibras para reforço do concreto e argamassas. A instituição reúne fabricantes, distribuidores, prestadores de serviços e empresas usuárias dessas fibras, além de abrir espaço para a participação de instituições de ensino e pesquisa, bem como indivíduos que desempenham atividades acadêmicas e profissionais relacionadas. A missão do IFRC é promover o uso eficiente e seguro de fibras para reforço de concreto, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do setor da construção civil. Buscamos incentivar a inovação, a qualidade e a conformidade técnica e fiscal nas práticas relacionadas ao uso dessas fibras, visando sempre elevar os padrões de excelência no mercado.

Sobre a Viapol

Viapol, a marca especialista na construção de sonhos, vai além de fornecer soluções químicas para a construção civil; somos parceiros na realização de projetos e novas conquistas. Desde 1990, temos nos dedicado a compreender as necessidades dos nossos clientes e a oferecer alternativas modernas que resistem ao tempo, garantindo a tranquilidade em cada empreendimento.

Acreditamos que toda obra começa com um sonho, e é nossa missão transformar esse sonho em realidade. Como referência nacional no desenvolvimento de soluções completas e eficazes para a construção civil, nos vemos como parte essencial desse processo. Com um portfólio de mais de mil itens, abrangemos todas as etapas de um empreendimento, desde a fundação até o acabamento.

Com sede em Caçapava-SP, possuímos o maior parque fabril do setor em toda a América Latina, demonstrando nossa capacidade de inovação e produção. Além disso, contamos com uma filial em Candeias-BA, atendendo às regiões Norte e Nordeste do país, e um escritório técnico comercial em São Paulo (SP), sempre próximos dos nossos clientes.

Nossos mais de 550 colaboradores e 200 representantes comerciais, atuando com projetistas, arquitetos, aplicadores e construtoras, nos empenhamos em proporcionar qualidade e confiança em cada obra, dos mínimos aos máximos detalhes. Para saber mais, visite nosso site em www.viapol.com.br.

