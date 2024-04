Vitru Educação está entre as melhores EdTechs do mundo em 2024

TIME e Statista lançam lista inédita com as 250 Melhores Empresas EdTech do Mundo: Vitru Educação ocupa a quinta posição global.

SAO PAULO, 29 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A revista TIME, em parceria com a Statista – líder internacional no fornecimento de dados e rankings sobre mercado e consumo –, divulgou a lista das "World's Top EdTech Companies of 2024", e a Vitru Educação figura em 5º lugar entre as empresas premiadas do mundo.

O ranking global, que inclui as 250 melhores empresas EdTech do mundo em 2024, considerou principalmente dois fatores: solidez financeira e impacto na indústria. No Top 15 das EdTechs mais bem-sucedidas, nove são dedicadas ao ensino digital, o que demonstra que a educação a distância se estabeleceu firmemente.

Apenas duas empresas brasileiras estão presentes na lista, sendo a Vitru Educação a única representante do segmento EaD a ocupar essa posição de destaque. Entre os países com mais representantes estão os Estados Unidos, com mais de um terço das empresas no ranking, seguido pela China, com 10%, e pelo Reino Unido, com 6%.

"Para a Vitru Educação figurar na lista das melhores empresas EdTech do mundo, atendendo a cerca de 900 mil alunos com educação digital de qualidade, é ainda mais significativo ao considerarmos que o Brasil tem muito a evoluir em indicadores de educação nacionais e internacionais", afirma William Matos, CEO da Vitru Educação.

Matos enfatiza que sem uma educação digital de qualidade será impossível atingir metas e melhorar o desempenho educacional do país. "Boa parte dos municípios brasileiros depende exclusivamente da educação a distância para proporcionar acesso ao ensino superior, sendo que mais de 3 mil cidades contam exclusivamente com a EaD para capacitar seus moradores".

Além disso, é indiscutível o papel da EAD na democratização, interiorização, inclusão e acesso ao ensino superior. Figurar na lista World's Top EdTech Companies 2024 mostra que a Vitru Educação está na vanguarda ao unir qualidade e tecnologia em prol da educação.

Para mais informações, acesse o link oficial da lista das World's Top EdTech Companies 2024: https://time.com/collection/worlds-top-edtech-companies-2024/

Sobre a Vitru Educação

A Vitru é o grupo líder em EAD no mercado de educação digital no Brasil. Por meio de suas marcas Uniasselvi e UniCesumar, fornece uma experiência pedagógica, com materiais didáticos exclusivos e encontros semanais com tutores dedicados. Possui mais de 900 mil alunos e mais de 2 mil polos de educação a distância por todo o Brasil. A empresa tem como missão democratizar o acesso à educação no país por meio de um ecossistema digital.

