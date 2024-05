VWCO marca presença na Agrishow 2024

Portfólio completo de soluções de transporte

SAO PAULO, 30 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Volkswagen Caminhões e Ônibus marca presença na Agrishow, maior feira de tecnologia agrícola do Brasil e uma das maiores do mundo. No evento, a montadora apresenta seu portfólio de soluções de transporte para o agronegócio, com uma oferta que vai desde a linha de veículos leves até os extrapesados e oferece condições especiais para os negócios fechados no evento, como a economia de até 20% na mensalidade do contrato de manutenção manutenção e a garantia estendida com três anos para o trem de força.

O destaque desta edição são os cavalos mecânicos VW Meteor, os maiores Volkswagen do mundo, exibidos nos modelos 28.480 6X2 e 29.530 6x4. A família de gigantes chega à feira para demonstrar toda sua força e potencial para atender ao escoamento rodoviário da produção no campo. Além da robustez, os veículos entregam conforto, segurança e muita tecnologia ao motorista. Também apresentam o novo conjunto de defletores de ar para teto e laterais da cabine e do chassi, que passam a ser vendidos como opcionais de fábrica, para favorecer a aerodinâmica e gerar mais economia de combustível.

Além dos modelos Meteor, a Volkswagen Caminhões e Ônibus apresenta mais opções para atender ao agronegócio. Entre elas, os extrapesados VW Constellation 33.480 6x4, 25.480 6x2 e 19.380 4x2. Representando o caminhão médio mais vendido no mercado brasileiro, VW Delivery 11.180 também é exibido em sua versão 4x4. Completando o portfólio, a marca leva a Ribeirão Preto o VW e-Delivery 11 toneladas, primeiro caminhão elétrico 100% desenvolvido e produzido no Brasil.

Pensando na experiência completa do cliente com a marca, a Volkswagen Caminhões e Ônibus oferecerá até 20% de redução no custo do plano de manutenção VolksTotal Max para os clientes que garantirem seu caminhão VW na feira. Em paralelo, a Volkswagen Caminhões e Ônibus investe em serviços digitais para gestão e controle de frota.

O Uptime Center, torre de controle da VWCO, entra em operação com o objetivo de simplificar a gestão da operação de transporte dos clientes ao integrar vários serviços e dados de veículos conectados. O serviço oferece uma leitura inteligente com foco em maior otimização da operação e manutenção, economia e eficiência no consumo, controle de cargas e performance.

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Com um portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON. O Brasil sedia o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca VWCO, com expertise em mercados emergentes para veículos sob medida, de acordo com as demandas específicas de seus clientes. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes com a melhor relação custo-benefício, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: caminhões e ônibus sob medida, um excelente serviço de pós-vendas e uma extensa variedade de serviços.

Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN e Navistar, a TRATON SE é controladora do GRUPO TRATON e um dos principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Seu portfólio de produtos inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Para um mundo sustentável": esta intenção reforça a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

