Elbit Systems uspořádala Den průmyslu obrany v Praze

Akce byla uspořádána s cílem navázat spolupráci s místními představiteli průmyslu na programu modernizace bojových vozidel pěchoty pro Armádu České republiky.

Společnost Elbit Systems, mezinárodní firma zaměřená na špičkové obranné systémy, uspořádala tento týden v Praze Den průmyslu obrany. Akce se zúčastnil izraelský velvyslanec v České republice, Daniel Martin Meron, desítky představitelů průmyslu v České republice a přední zástupci společnosti Elbit Systems, kteří prezentovali možnosti firmy v oblasti systémů bojových vozidel.

Hlavním cílem této akce bylo přizvat představitele průmyslu v České republice, kteří mají zájem o spolupráci s firmou Elbit Systems na programu modernizace střelecké věže pro bojová vozidla pěchoty.

Elbit Systems je světová jednička v oblasti řízených a bezosádkových věží (UT) a dálkově ovládaných zbraňových stanic (RCWS) s více než 30 lety zkušeností v této oblasti a desítkami úspěšných programů na celém světě; například:

Věže UT 30 mm na vozidlech MOWAG Piranha IIIC 8×8 pro belgickou armádu

Věže UT 30 mm integrované s 2 raketami "Spike" na vozidlech Patria AMV 8×8 pro program obrněných vozidel chorvatské armády

Věže UT 30 mm integrované s 2 raketami "Spike" na lehkých kolových obrněných vozidlech STEYR PANDUR II 8×8 pro portugalské námořnictvo

8×8 pro portugalské námořnictvo Věže UT 30 mm na obrněných transportérech IVECO 6×6 (APC) a 12,7/7,62 mm RCWS pro brazilskou armádu

Přídavné věže UT30 MKII, ORCWS a minomety pro zákazníky z EU, stejně jako některé další nezveřejněné zákazníky

Společnost Elbit Systems hledá strategické partnery pro dlouhodobou spolupráci a má rozsáhlé úspěchy a zkušenosti s místními průmyslovými partnery. Spolupracuje s nimi v rámci průmyslových programů na bázi řádného přenosu "know-how" a provozuje lokální výrobní závody, střediska pro integraci a montážní centra ve stále rostoucím počtu zemí, kde se podílí na jejich ekonomickém růstu.

Společnost Elbit Systems hledá partnera mezi českými firmami pro spolupráci na programu modernizace bojových vozidel pro Armádu české republiky. Tento rozsáhlý program představuje rovněž příležitost vybudovat základ pro export z České republiky.

