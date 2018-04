Soukromé podnikání ve střední Evropě vzkvétá, píše Lanny J. Davis na stránkách RealClearDefense.com

Davis, který jako advokát zastupuje jednu takovou společnost zvanou Czechoslovak Group (nebo „CSG"), popisuje růst počtu pracovních míst v soukromých podnicích a podniků ve středoevropských zemích během posledních 20 let od rozpadu Sovětského svazu, kdy tyto země byly členy Varšavské smlouvy, které dominoval bývalý Sovětský svaz.

„S připomenutím rekonstrukce Německa po druhé světové válce byly 90. léta svědkem toho, že Spojené státy vedly cestu k podpoře zakládání demokratického, právního a soukromého podnikání ve východní a střední Evropě v důsledku kolapsu Sovětského svazu," napsal Davis v článku. „Toto úsilí vytvořilo pracovní místa a novou prosperitu v rostoucím soukromém sektoru v rámci institucí svobody a občanské společnosti."

Pan Davis uvedl několik „příběhů o úspěchu" jako příklad tohoto fenoménu, např. společnost LINET vyrábějící nemocniční lůžka, která byla založena v roce 1990 a otevřela v roce 2010 americkou pobočku v Charlotte v Severní Karolíně. Dále pak průmyslového výrobce CZUB, jež vyrábí letecké motory a součásti traktorů, který expandoval do Kansas City v Kansasu v roce 1998. Uvedl také zkušenosti svého klienta, společnosti CSG, která začala v devadesátých letech odkupovat kovový šrot z pozůstalých zbraní Sovětského svazu a do roku 2018 vyrostla na spolehlivého dodavatele amerických společností jako Raytheon a General Dynamics. Společnost CSG je nyní významným soukromým konglomerátem s tržbami přesahujícími 900 milionů dolarů, a to nejen v oblasti obrany, ale také ve výrobě nákladních vozidel, a dokonce i vysoce kvalitních hodinek.

Davis citoval roli CSG jako subdodavatele společnosti Raytheon, který pomáhal s vyškolením afghánských vojáků na vysoce kvalifikované piloty vrtulníků v rámci programu pro podporu americké armády FOCUS (Warfighter Field Operations Field Support).

„Zkušenosti společnosti CSG ukazují, že růst soukromé společnosti ve střední Evropě může nejen zvýšit prosperitu a stabilitu v klíčovém geografickém centrálním regionu mezi Ruskem a Západem, ale také napomáhat zájmům Spojených států a dalších západních zemí," napsal Davis.

Celý článek naleznete zde:

https://www.realcleardefense.com/articles/2018/04/11/private_enterprise_thriving_in_central_europe_113312.html

