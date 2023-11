AGR Dynamics vil afsløre start-til-slut detailløsning på NRF 2020

Administrer din fulde detailproces - fra planlægning på højt niveau til styring af afslutning på produktlivscyklus i deres integrerede Retail Dynamics-løsning

REYKJAVÍK, Island, 11. november 2019 /PRNewswire/- Det er med glæde at AGR Dynamics kan afsløre deres nye start-til-slut detailløsning, Retail Dynamics, på National Retail Federations store show-arrangement afholdt i New York City fra 12. - 14. januar. Virksomheden vil have repræsentanter fra Canada, Island, Skandinavien og Storbritannien, der deltager i arrangementet, og ser frem til at præsentere Retail Dynamics, en integreret, modulopbygget vareplanlægningsløsning med moduler til styring af planlægning, sortiment og lager på årets største detailudstilling i verden.

AGR Dynamics iStock

Dette årlige arrangement afviklet af NRF har ikke mindre end 35.000 deltagere, over 600 udstillere og repræsentanter fra 95 lande. I år viser arrangementet futuristisk teknologi, der vil ændre den måde, som detailhandlerne tænker på og handler i forbindelse med deres forretningsdrift. AGR Dynamics er stolt over at være på forkant med software til styring af efterspørgsels- og forsyningskæder, idet de for nyligt implementerede nye maskinlæringsfunktioner, der vil hjælpe detailhandlere med at optimere deres produktkampagner og og forbedre deres forudsigelse af efterspørgsel. "Retail Dynamics er en gamechanger for detailhandlere, der har brug for at blive frie for kompleksiteten ved regnearksbaseret planlægning, og vi ser frem til at præsentere dette på en af detailhandlens bedst besøgte shows," siger Iain Nicol, vicepræsident for promoveringsløsninger hos AGR Dynamics.

Planlægnings-, sortiments- og lagermodulerne inden for Retail Dynamics tilbyder en fornuftig, fuldt integreret og ukompliceret løsning til styring af din detailproces - fra afdelingsplanlægning på højt niveau via sortimentsbredde og produktvalg til bestilling, allokering, genopfyldning, sæsonbaseret overvågning og styring af afslutning på produktlivscyklus.

AGR Dynamics er specialist i efterspørgsels- og forsyningskædeplanlægning med over 170 kunder over hele verden, specielt i Nordamerika, Skandinavien, Storbritannien og Frankrig. De har fremragende resultater med levering af en enkel løsning til den komplette detailplanlægningsproces, der er omkostningseffektiv, let at anvende og giver en bredde af integrerede funktioner, der er unik for markedet. Få mere at vide ved at besøge www.agrdynamics.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1025886/iStock_Retail.jpg





