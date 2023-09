CannTrust levert business update

VAUGHAN, Ontario, December 20, 2018 /PRNewswire/ --

CannTrust Holdings Inc. ("CannTrust" of het "Bedrijf") (TSX: TRST), is een van Canada's toonaangevende, meest vertrouwde erkende producenten van cannabis en uitgeroepen tot "Erkende Topproducent van het jaar" op de Canadese Cannabis Awards 2018. Het Bedrijf levert een update om de aandacht te vestigen op recente ontwikkelingen wat betreft haar uitbreidingsplannen.

Fase II Uitbreiding

De Fase II Uitbreiding met volledige vergunning blijft op koers voor de groei van de bedrijfscapaciteit naar 50.000 kilogram per jaar. CannTrust verwacht de eerste oogst van deze uitbreiding in het eerste kwartaal van 2019.

Aanleg van de laatste kweekveld wordt naar verwachting afgerond in januari 2019.

Fase III Uitbreiding

Naast haar Fase II Uitbreiding heeft het bedrijf een broeikas van 3.250 vierkante meter gebouwd, grenzend aan haar huidige kas. Deze installatie heeft ook volledige vergunning.

Op 15 oktober 2018 heeft het gemeentebestuur van de stad Pelham een interimverordening aangenomen waardoor het ruimtelijkeordeningsbeleid en regelgeving met betrekking tot cannabisactiviteiten kan herzien. De verordening beperkt het gebruik van land voor cannabisdoeleinden voor de duur van één jaar, voor land dat nog niet over een bouwvergunning beschikt.

CannTrust heeft haar vergunningsaanvragen voor de Fase III Uitbreiding ingediend voor de bekrachtiging van de verordening, waaronder die voor de uitbreiding op de aangekochte aangrenzende acht hectare. CannTrust beschikt nog niet over alle noodzakelijke vergunningen om door te gaan met de Fase III Uitbreiding, maar het Bedrijf is al wel actief in gesprek met de gemeente voor het verkrijgen van de noodzakelijke goedkeuring. Daarnaast weegt het Bedrijf momenteel andere mogelijke opties voor het behalen van haar capaciteitsdoelstellingen.

"We hebben aanvankelijk tien vergunningen met betrekking tot de ontwikkeling van onze Fase III Uitbreiding ingediend. We zijn nog steeds in overleg met de gemeente voor de goedkeuring van die vergunningen," aldus Michael Camplin, General Manager van CannTrust's Niagara-activiteiten. "We respecteren het proces van de stad Pelham. We hebben meerdere strategische alternatieven voorhanden en hopelijk is Pelham daar één van."

Gezien de hoge vraag naar de medische en recreatieve producten van het Bedrijf, heeft CannTrust voor bekrachtiging van de verordening vele alternatieven overwogen om haar capaciteit te laten groeien buiten de Fase III Uitbreiding. Gezien de herziening van het grondgebruik door Pelham, kunnen deze groei-initiatieven in een stroomversnelling komen.

CannTrust is in gesprek met andere broeikasexploitanten en overweegt ook buitenteelt van het gewas op dezelfde locatie als de Fase III Uitbreiding. Voor buitenteelt is een vergunning nodig van Health Canada, het kost weinig en het gewas kan worden gebruikt voor het samenstellen van CannTrust's extractproducten.

"Terwijl we in gesprek zijn met de gemeente, nemen we actief stappen naar het behalen van onze eerste oogst in de herfst van 2019 en een capaciteit van 100.000 kilogram aan het einde van dat jaar," aldus Peter Aceto, CEO van CannTrust. "Het gebruik van andere kassen en buitenteelt zijn allebei haalbare opties die kunnen helpen onze productiedoelstellingen te halen. Mochten onze doelen wijzigen door ontwikkelingen, dan willen we dat gaan communiceren met investeerders."

Over CannTrust

CannTrust is een federaal gereguleerde erkende producent van medische en recreatieve cannabis in Canada. CannTrust is opgericht door apothekers en brengt meer dan 40 jaar farmaceutische en gezondheidszorgervaring naar de branche voor medische cannabis. Het Bedrijf bedient meer 57.000 medische patiënten met haar gedroogde, extract- en capsuleproducten en exploiteert haar Niagara Perpetual Harvest-faciliteit van 42.000 vierkante meter.

CannTrust ontwikkelt nanotechnologie voor de ontwikkeling van nieuwe producten in de recreatieve, schoonheids-, welness- en huisdiermarkten. Het Bedrijf heeft haar internationale aanwezigheid gevestigd door een strategisch partnerschap met Cannatrek Ltd. in Australië en een joint venture met STENOCARE in Denemarken. Het Bedrijf heeft voor recreatieve distributie in Canada ook samengewerkt met Breakthru Beverage Group door Kindred Canada. CannTrust spant zich in voor onderzoek en innovatie. Haar partnerschappen met McMaster University in Ontario en Gold Coast University in Australië zijn vormgegeven om een bijdrage te leveren aan het groeiende op feiten gebaseerde onderzoek inzake het gebruik en de werkzaamheid van cannabis.

CannTrust is trots op haar benoeming tot Erkende Topproducent van het jaar tijdens de Canadese Cannabis Awards 2018. Kijk voor meer informatie op http://www.canntrust.ca.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte informatie" en "toekomstgerichte verklaringen" binnen de betekenis van de van toepassing zijnde effectenwetgeving die zijn gebaseerd op CannTrust's huidige interne verwachtingen, schattingen, projecties, aannames en overtuigingen, en ideeën over toekomstige gebeurtenissen. Toekomstgerichte informatie en toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd door het gebruik van toekomstgerichte terminologie, zoals "verwacht", "waarschijnlijk", "mogelijk", "kan", "zal moeten", "bedoelen", "anticiperen", "potentieel", "voorgestelde", "schatting" en andere vergelijkbare woorden, waaronder negatieve en grammaticale variaties daarvan, of verklaringen dat bepaalde gebeurtenissen of voorwaarden "kunnen", "zouden" or "zullen" plaatsvinden, of door discussies of strategie.

De toekomstgerichte informatie en toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gebaseerd op verwachtingen, schattingen, projecties, aannames en meningen over toekomstige gebeurtenissen waarvan het management gelooft dat deze redelijk zijn in de gegeven omstandigheden. Toekomstgerichte informatie en toekomstgerichte verklaringen bevatten schattingen, planningen, verwachtingen, meningen, voorspellingen, projecties, doelstellingen, richting of andere verklaringen die geen betrekking hebben op feiten. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn inclusief, maar niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot interne verwachtingen, verwachtingen met betrekking tot daadwerkelijke productievolumes, verwachtingen voor toekomstige groeicapaciteit, verwachtingen met betrekking tot toekomstig productaanbod, verwachtingen voor toekomstige legalisatie in Canada van eetbare cannabisproducten, de voltooiing van ieder kapitaalproject of uitbreidingen en de goedkeuring om de normale aandelen te noteren aan de NYSE. Toekomstgerichte informatie en toekomstgerichte verklaringen omvatten per definitie bekende en onbekende risico's waaronder, zonder beperkingen: risico's die te maken hebben met algemene economische voorwaarden; nadelige gebeurtenissen in de branche; marktverlies; toekomstige wetgevende en regelgevende ontwikkelingen; het onvermogen om toegang te krijgen tot voldoende kapitaal van interne en externe bronnen, en/of het onvermogen om toegang te krijgen tot voldoende kapitaal tegen gunstige voorwaarden; de cannabissector in Canada in het algemeen; de mate waarin CannTrust in staat is haar bedrijfsstrategieën te implementeren; concurrentie; mislukte oogsten; NYSE-goedkeuring; en andere risico's.

Alle toekomstgerichte informatie en toekomstgerichte verklaringen zijn alleen gebaseerd op de omstandigheden van de dag waarop ze wereldkundig zijn gemaakt, en, behalve als dat bij wet is voorgeschreven, neemt CannTrust geen enkele verplichting op zich om enige toekomstgerichte informatie of toekomstgerichte verklaring te updaten of te herzien, of dat nu is als resultaat van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Van tijd tot tijd komen er nieuwe factoren aan het licht, en CannTrust kan al deze factoren niet voorspellen. Bij het in overweging nemen van deze toekomstgerichte informatie en toekomstgerichte verklaringen, moet lezers de risicofactoren en andere waarschuwende mededelingen in CannTrust's Jaarinformatie gedateerd op 29 maart 2018 (Annual Information Form, ("AIF")) niet vergeten. Deze zijn gedeponeerd bij de van toepassing zijnde Canadese bevoegde autoriteiten voor het effectenwezen op SEDAR via http://www.sedar.com. Door de risicofactoren en andere factoren die zijn vermeld in de AIF kunnen de daadwerkelijke gebeurtenissen of resultaten aanzienlijk afwijken van hoe deze zijn omschreven in enige toekomstgerichte informatie of verklaringen.

De TSX accepteert geen verantwoordelijkheid voor toereikendheid of nauwkeurigheid van dit persbericht.

Auteursrecht © 2018 CannTrust Holdings Inc.

