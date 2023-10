CannTrust og Kindred lancerer salgsteam på Canadas marked for cannabis til rekreative formål

VAUGHAN, Ontario, October 18, 2018 /PRNewswire/ --

Kindred får eneretsaftale til at repræsentere CannTrusts produkter

CannTrust Holdings Inc. ("CannTrust" eller "virksomheden") (TSX: TRST), der er en af Canadas førende og mest kendte godkendte producenter af cannabis til medicinsk brug, og Kindred, der er et canadisk datterselskab i Breakthru Beverage Group, har indgået partnerskab om enerepræsentation. Kindred skal repræsentere CannTrusts cannabisprodukter på det canadiske forbrugermarked til rekreative formål og udnytte viden fra søstervirksomheden Breakthru Beverage Canada til at etablere en avanceret platform for markedsføring af CannTrust.

"Vores partnerskab med Kindred giver os mulighed for at starte for fuldt tryk ved at udnytte deres afprøvede forretningsmodel, salgsteknologi, infrastruktur og omfattende netværk i hele Canada," sagde Brad Rogers, bestyrelsesformand i CannTrust. "Påbegyndelsen af denne nye kategori med en partner med en lang række drifts- og salgssucceser på det canadiske marked er et logisk skridt i vores bestræbelser på at dele vores produkter med myndige canadiske forbrugere."

CannTrust er førende inden for cannabisbranchen og har som nationalt godkendt producent og virksomhed med canadiske rødder ført an på det canadiske marked med hensyn til produktion af standardiserede cannabisprodukter siden 2014. CannTrust, der begyndte som Canadas eneste producent af medicinsk cannabis med baggrund i medicinalindustrien, bringer mere end 40 års erfaring inden for medicinal- og sundhedssektoren med over i branchen for medicinsk cannabis. Den nye landsdækkende aftale med Kindred og nylige aftaler med 9 canadiske provinser bringer CannTrust i stilling som førende på det canadiske marked for cannabis til rekreative formål.

Den nye canadiske lovgivning om cannabis til rekreative formål og lanceringen af fire produkter til rekreativ brug - liiv, Synr.g, Xscape og Peak Leaf (fås kun i provinsen British Columbia) - giver canadierne adgang til CannTrusts standardiserede cannabisprodukter.

Kindred, der er et datterselskab i Breakthru Beverage Group, vil udnytte virksomhedens nordamerikanske forretningserfaringer, strategier, teknologi og analytiske værktøjer samt deres talentudviklings- og uddannelsesprogrammer, der alle har sat Breakthru i stand til at blive den førende distributør af alkoholiske drikke i Canada.

"Strukturen og de lovgivningsmæssige krav til cannabis til rekreative formål ligner de tilsvarende krav til alkoholiske drikke i Canada, og vi mener, at vi er en i enestående position til at udnytte vores styrker og netværk på CannTrusts vegne," sagde David Prodanovic, direktør i Kindred. "Vi tror, at vi ved at udnytte afprøvede salgs- og analysesystemer, parret med CannTrusts produktmærker, sammen er godt placeret til at være i spidsen for dette spirende marked."

Breakthru Beverage Group købte 902.405 ordinære aktier i CannTrust til en købspris af $ 10,23 pr. aktie til en samlet værdi af $ 9.231.600. Endvidere har Breakthru Beverage Group fået tegningsoption på køb af yderligere op til 2.000.000 ordinære aktier i CannTrust til en pris pr. aktie, der svarer til den mængdevægtede gennemsnitspris over 5 dage på børsen i Toronto umiddelbart forud for datoen for udnyttelsen af tegningsoptionen, hvis CannTrusts salg overstiger visse grænser.

Om CannTrust

CannTrust har siden sin etablering i 2014 været førende på det canadiske marked med hensyn til produktion af standardiserede cannabisprodukter.

I kraft af sin stilling som nationalt godkendt producent bringer CannTrust mere end 40 års erfaring inden for medicinal- og sundhedssektoren med over i branchen for medicinsk cannabis. CannTrust driver i øjeblikket et drivhusanlæg i Niagara på 23.200 kvadratmeter. En udvidelse af drivhuset på 55.700 kvadratmeter er påbegyndt og er fuldt finansieret. CannTrusts brede produktudvalg forberedes og pakkes på et avanceret produktionscenter på 5.600 kvadratmeter i Vaughan, Ontario, Canada.

CannTrust engagerer sig i forskning og innovation og ydelser af bidrag til den voksende mængde af evidensbaseret forskning i brugen og effektiviteten af hash. Virksomhedens produktudviklingsteams arbejder sammen med sin globale partner Apotex Inc. hårdt med at forny og udvikle produkter, der vil gøre det nemmere for patienter at bruge medicinsk cannabis. CannTrust støtter uddannelsen af patienter om medicinsk cannabis og har et støtteprogram til patienter med økonomiske behov.

Få flere oplysninger på: http://www.canntrust.ca.

Om Kindred

Kindred Partners Inc. er et canadisk datterselskab i Breakthru Beverage Group og repræsenterer CannTrusts specialitetsprodukter på det canadiske marked for cannabis til rekreative formål. Virksomhedens cannabissalg foregår uafhængigt af søstervirksomheden Breakthru Beverage Canada, der er en førende canadisk distributør af alkoholiske drikke. Besøg http://www.kindredcanada.ca for at få flere oplysninger.

Om Breakthru Beverage Group

Breakthru Beverage Group er en af de førende distributører af alkoholiske drikkevarer i USA og den største distributør i Canada. Virksomheden repræsenterer hele rækken af alkoholiske drikkevarer, vin og øl. Breakthru beskæftiger over 7.000 medarbejdere i Nordamerika med en hurtig og vidende indstilling til salg, markedsføring og drift. Familieejerskab er aktiv i virksomheden og forpligtet til at være forvaltere af arv og mestre i innovation. Besøg http://www.BreakthruBev.com for at få flere oplysninger.

Fremadrettede erklæringer

Pressemeddelelsen indeholder i henhold til gældende canadisk børslovgivning fremadrettede oplysninger, der er baseret på CannTrusts aktuelle interne forventninger, skøn, prognoser, antagelser og opfattelser samt synspunkter om fremtidige hændelser. Fremadrettede oplysninger kan identificeres ved brugen af fremadrettet terminologi, som fx "forventer", "sandsynlig", "kan", "vil", "bør", "har til hensigt", "forudser", "mulig", "foreslået", "vurderer" og andre lignende udtryk, inkl. negative og grammatiske versioner heraf, eller erklæringer om, at visse hændelser eller betingelser "kan", "ville" eller "vil" indtræffe eller ved drøftelser af strategi.

De fremadrettede oplysninger i pressemeddelelsen er baseret på forventninger, skøn, prognoser, antagelser og synspunkter om fremtidige hændelser, som ledelsen efter omstændighederne anser for rimelige. Fremadrettede erklæringer inddrager nødvendigvis kendte og ukendte risici, inkl. - uden begrænsning - risici forbundet med generelle økonomiske forhold, negative hændelser i branchen, tab af markeder, fremtidige lovgivningsmæssige udviklinger, manglende adgang til tilstrækkelig kapital fra interne og eksterne kilder og/eller adgang til tilstrækkelig kapital på favorable vilkår, den canadiske hashbranche generelt, CannTrusts evne til at gennemføre sine forretningsstrategier, konkurrence, misvækst og andre risici.

Fremadrettede oplysninger vedrører kun datoen, hvor de blev fremsat, og CannTrust påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere eller revidere fremadrettede oplysninger, uanset om det skyldes nye oplysninger, fremtidige hændelser eller anden årsag, medmindre det kræves ved lov. Der fremkommer fra tid til anden nye faktorer, og det er ikke muligt for CannTrust at forudse alle disse faktorer. Når læserne overvejer de fremadrettede erklæringer, bør de huske på risikofaktorerne og andre forbehold i CannTrusts årlige indberetning af 29. marts 2018, der er indgivet til de relevante canadiske tilsynsførende myndigheder via SEDAR på http://www.sedar.com. Risikofaktorerne og andre faktorer i årsindberetningen kunne give anledning til, at faktiske hændelser eller resultater afviger væsentligt fra dem, der er beskrevet i en fremadrettet erklæring.

Toronto Stock Exchange accepterer ikke noget ansvar for tilstrækkeligheden eller nøjagtigheden af pressemeddelelsen.

