CannTrust udnævner nyt bestyrelsesmedlem

VAUGHAN, Canada, October 31, 2018 /PRNewswire/ --

CannTrust Holdings Inc. ("CannTrust" eller "virksomheden") (TSX: TRST), der er en godkendt producent af cannabis, annoncerer med glæde udnævnelsen af John T. Kaden til medlem af virksomhedens bestyrelse.

John T. Kaden er medgrundlægger, managing partner (adm. direktør) og fondsdirektør i Navy Capital Green Management LLC, der er et internationalt investeringsselskab med speciale i offentlige og private investeringer i den nye branche for lovlig cannabis. Før denne stilling var John T. Kaden sideordnet direktør og fondsdirektør i Northwoods Capital Management LLC, der er en international hedgefond med fokus på teknologi, medier og telekommunikation. Før sin ansættelse hos Northwoods grundlagde John T. Kaden Cynthion Partners, der er en international makrohedgefond, hvor han også var managing partner fra 2006 til udgangen af 2013. Før grundlæggelsen af Cynthion arbejdede han i Blackrocks strategiske afdeling. John T. Kaden startede sin karriere som makrostrateg i The G7 Group, der er et internationalt konsulentfirma, der rådgiver sine klienter om makroøkonomiske og politiske udviklinger, der påvirker finansmarkederne. John T. Kaden har en kandidatuddannelse fra Harvard University med udmærkelsen Magna Cum Laude og har tillige en juridisk kandidateksamen fra Yale Law School.

"Det glæder mig meget at blive medlem af CannTrusts bestyrelse. Det er min overbevisning, at CannTrust står godt placeret til at blive en af de førende virksomheder ikke blot på markederne i Canada for medicinsk og rekreativ cannabis men også blandt de første multinationale virksomheder, der står godt rustet til at føre an i den hurtigt voksende internationale branche," sagde John T. Kaden, managing partner og fondsdirektør i Navy Capital, LLC.

"Jeg har kendt John i mere end to år og sætter pris på hans visioner, dybe kendskab til branchen og hans ekspertise inden for kapitalmarkederne. Vi glæder os til hans rådgivning under vores fortsatte hurtige udvidelse i Canada og på de globale markeder for medicinalprodukter," sagde Eric Paul, medgrundlægger af CannTrust og formand for bestyrelsen.

Om CannTrust

CannTrust - en frontløber i cannabisbranchen og en nationalt godkendt producent og virksomhed med canadiske rødder - fører an på det canadiske og de internationale markeder med hensyn til produktion af standardiserede cannabisprodukter. CannTrust, der begyndte som Canadas eneste producent af medicinsk cannabis med baggrund i medicinalindustrien, bringer mere end 40 års erfaring inden for medicinal- og sundhedssektoren med over i branchen for medicinsk cannabis. CannTrust driver i øjeblikket et drivhusanlæg i Niagara på 23.200 kvadratmeter. En udvidelse af drivhuset på 55.700 kvadratmeter er påbegyndt og er fuldt finansieret. Det bredeste produktudvalg i branchen forberedes og pakkes på et avanceret produktionscenter på 5.600 kvadratmeter i Vaughan, Ontario, Canada.

CannTrust er klar til Cannabis version 2.0 og er i færd med at udvikle nye vertikale produkter til det medicinske, rekreative, skønheds-, sundheds- og kæledyrsmarkederne. CannTrust engagerer sig i forskning og innovation og ydelser af bidrag til den voksende mængde af evidensbaseret forskning i brugen og effektiviteten af hash. Virksomhedens produktudviklingsteams arbejder sammen med virksomhedens globale partner Apotex Inc. hårdt med at forny og udvikle produkter, der vil gøre det nemmere for patienter at bruge medicinsk cannabis. CannTrust støtter uddannelsen af patienter om medicinsk cannabis og har et støtteprogram til patienter med økonomiske behov.

Få flere oplysninger på: http://www.canntrust.ca.

Fremadrettede erklæringer

Pressemeddelelsen indeholder i henhold til gældende canadisk børslovgivning fremadrettede oplysninger, der er baseret på CannTrusts aktuelle interne forventninger, skøn, prognoser, antagelser og opfattelser samt synspunkter om fremtidige hændelser. Fremadrettede oplysninger kan identificeres ved brugen af fremadrettet terminologi, som fx "forventer", "sandsynlig", "kan", "vil", "bør", "har til hensigt", "forudser", "mulig", "foreslået", "vurderer" og andre lignende udtryk, inkl. negative og grammatiske versioner heraf, eller erklæringer om, at visse hændelser eller betingelser "kan", "ville" eller "vil" indtræffe eller ved drøftelser af strategi.

De fremadrettede oplysninger i pressemeddelelsen er baseret på forventninger, skøn, prognoser, antagelser og synspunkter om fremtidige hændelser, som ledelsen efter omstændighederne anser for rimelige. Fremadrettede oplysninger omfatter skøn, planer, forventninger, meninger, forecasts, prognoser, mål, vejledning eller andre erklæringer, der ikke er erklæringer om fakta. Fremadrettede erklæringer i pressemeddelelsen omfatter - men er ikke begrænset til - erklæringer om fremtidige produkttilbud, interne forventninger, forventninger med hensyn til faktiske produktionsmængder, forventninger med hensyn til fremtidig dyrkningskapacitet og afslutningen af kapitalprojekter eller -udvidelser. Fremadrettede erklæringer inddrager nødvendigvis kendte og ukendte risici, inkl. - uden begrænsning - risici forbundet med generelle økonomiske forhold, negative hændelser i branchen, tab af markeder, fremtidige lovgivningsmæssige udviklinger, manglende adgang til tilstrækkelig kapital fra interne og eksterne kilder og/eller adgang til tilstrækkelig kapital på favorable vilkår, den canadiske og globale hashbranche generelt, CannTrusts evne til at gennemføre sine forretningsstrategier, konkurrence, misvækst og andre risici.

Fremadrettede oplysninger vedrører kun datoen, hvor de blev fremsat, og CannTrust påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere eller revidere fremadrettede oplysninger, uanset om det skyldes nye oplysninger, fremtidige hændelser eller anden årsag, medmindre det kræves ved lov. Der fremkommer fra tid til anden nye faktorer, og det er ikke muligt for CannTrust at forudse alle disse faktorer. Når læserne overvejer de fremadrettede erklæringer, bør de huske på risikofaktorerne og andre forbehold i CannTrusts årlige indberetning af 29. marts 2018, der er indgivet til de relevante canadiske tilsynsførende myndigheder via SEDAR på http://www.sedar.com. Risikofaktorerne og andre faktorer i årsindberetningen kunne give anledning til, at faktiske hændelser eller resultater afviger væsentligt fra dem, der er beskrevet i en fremadrettet erklæring.

Toronto Stock Exchange accepterer ikke noget ansvar for tilstrækkeligheden eller nøjagtigheden af pressemeddelelsen.

Copyright © 2017 CannTrust Holdings Inc.