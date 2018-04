Dermtreat har udnævnt læge Nishan de Silva til CEO, og etablerer sit nordamerikanske hovedkvarter i San Diego

Dermtreat påbegynder kliniske fase 2b-forsøg i midten af 2018 for at evaluere sikkerheden og virkningen af Rivelin Clobetasol, som er et proprietært slimhindeplaster til behandling af den autoimmune sygdom oral lichen planus. Sygdommen viser sig som en kronisk inflammation med smertefulde og hævede læsioner i mundens slimhinder og gummerne. Sygdommen opstår ved, at patientens immunsystem angriber cellerne i de orale slimhindemembraner, og den øger risikoen for udvikling af kræft i munden, hvis den ikke behandles korrekt. Aktuelt har den amerikanske lægemiddelstyrelse (Food and Drug Administration (FDA)) ikke godkendt nogen behandlinger til oral lichen planus.

Dermtreats kerneteknologi Rivelin er et slimhindeplaster, som afgiver et lægemiddel (f.eks. clobetasol) direkte til overfladen af patientens slimhinder, f.eks. munden. Rivelin-plastret er unikt pga. dets differentierede evne til at klæbe til slimhinders overflade i længere tid ad gangen. Det betyder, at det kan afgive nok lægemiddel på sygdomsstedet til at påvirke sygdommen, samtidig med at afgivelse af lægemiddel til det omkringliggende væv begrænses. Det bør resultere i en øget virkning, lavere dosis og mindre toksicitet for de ikke-berørte dele af kroppen. Rivelin kan i væsentlig grad forbedre behandlingsparadigmet for oral lichen planus og andre inflammatoriske sygdomme i munden, som i dag primært behandles med ikke-godkendte eller upraktiske salver, inhalatorer eller mundskyllemidler.

"Dermtreat er kommet meget langt i forhold til at fremrykke Rivelin-platformen til kliniske forsøg med mennesker - hvilket skyldes virksomheden utrolige videnskabelige grundlag, som kan tilskrives Jens, samt støtten fra Marquis Investors", siger Dr. de Silva. "Som CEO glæder jeg mig til at føre Dermtreat ind i den næste vækstfase, når vi går i gang med den sene fase af den kliniske udvikling for Rivelin og kortlægger en kommerciel kurs i USA".

Dr. Hansen, som grundlagde Dermtreat in 2014, er en pionér inden for transdermal levering af lægemidler og har flere produkter på markedet, herunder det transdermale NICORETTE®-plaster og Taclonex®-salven. Sidste år rejste Dermtreat under Dr. Hansens ledelse 18 million $ i en serie A-finansiering, som blev styret af Sofinnova Ventures og med deltagelse af Lundbeckfonden Emerge, Novo Seeds og Welfare Tech Invest.

"Dermtreat har et førsteklasses udgangspunkt til at bringe Rivelin til de patienter i USA, som har brug for behandling for oral lichen planus, og potentielt andre sygdomme", udtalte Dr. Hansen. "Jeg er ekstremt stolt af det, vi har opnået til dato med vores Rivelin-teknologi, og jeg glæder mig til den vækst, som jeg ved vil komme under Nishans ledelse".

Dr. de Silva har næsten 20 års erfaring med bioteknologi, venture capital og ledelsesrådgivning på sundhedsområdet. Han var senest direktør for Poseida Therapeutics, hvor han hjalp virksomheden med at opbygge en onkologisk pipeline på det kliniske niveau og rejse mere end 70 million $. Inden da var han CFO og Vice President for finans og strategi hos Ligand Pharmaceuticals, Inc., samt kommittent hos det private aktiefirma Warburg Pincus LLC. Tidligere i karrieren har Dr. de Silva arbejdet i venture capital-firmaet Sprout Group og McKinsey & Company.

Dr. de Silva har en BA i biologi fra Harvard University, en medicinsk uddannelse fra The Perelman School of Medicine på University of Pennsylvania og en kandidatgrad i business fra The Wharton School på University of Pennsylvania.

Om Oral Lichen Planus

Oral lichen planus (OLP) er en kronisk inflammatorisk tilstand i mundens slimhinder. OLP kan vise sig som læsioner i munden, som kan føre til en brændende fornemmelse, gøre ondt eller give andre former for ubehag. OLP menes at være en autoimmun sygdom og kræver regelmæssig kontrol, da patienterne har øget risiko for at udvikle kræft i munden i de berørte områder. Aktuelt er der ingen behandlinger, som er godkendt af den amerikanske lægemiddelstyrelse (Food and Drug Administration (FDA)), og de tilgængelige off-label-behandlinger går fra topiske kortikosteroider til laserablation. Det anslås, at OLP rammer 1-2 % af befolkningen.

Om Rivelin®-plastret

Dermtreat har udviklet sit Rivelin-plaster, som er en banebrydende behandling til slimhindesygdomme. Rivelin er konstrueret således, at plastret afgiver en lægemiddel i én retning til overfladen af en slimhinde ved hjælp af et tillukkende, biologisk klæbende og biologisk nedbrydeligt plaster med lang klæbetid og høj fleksibilitet, som gør, at det tilpasser sig slimhindens overflade. Den første kandidat til Rivelin-plasterproduktet har til formål at behandle den autoimmune, inflammatoriske sygdom oral lichen planus (OLP) via direkte levering af lægemidlet clobetasol propionate. Som konsekvens af de gode resultater fra det kliniske fase 1b-forsøg med Rivelin-plastre uden lægemiddel hos patienter med OLP har Dermtreat fået tilladelse til at gå i gang med et klinisk fase 2b-forsøg med Rivelin-plastre med clobetasol propionate i USA og forskellige lande i Europa.

Om Dermtreat

Dermtreat er en privat biofarmaceutisk virksomhed med foksu på innovative tilgange til behandling af slimhindesygdomme. Dermtreats primære produktkandidat anvender det særlige Rivelin®-plaster til behandling af oral lichen planus (OLP), som er en kronisk tilstand, der rammer 1-2 % af befolkningen. Rivelin®-plastret indeholder clobetasol propionate til behandling af OLP, og planen er at påbegynde et klinisk fase 2b-forsøg i 2018. Aktionærerne omfatter Sofinnova Ventures, Lundbeckfonden Emerge, Novo Seeds og Welfare Tech Invest. Se flere oplysninger på www.dermtreat.com.

