Dexcom G6® CGM-systemet lanceres i Danmark

Revolutionerende nyt CGM-system eliminerer rutinefingerprik for personer med diabetes og er næsten en tredjedel mindre end den tidligere generation

Dexcom , Inc. (NASDAQ: DXCM) , en leder inden for kontinuerlig glukosemonitorering (CGM), annoncerede i dag, at Dexcom G6-systemet til personer med diabetes fra to år og op nu er tilgængeligt i Danmark.

"Dexcom G6 repræsenterer fremtiden inden for behandling af diabetes. Ikke alene eliminerer produktet behovet for fingerprik, men det fastholder også ydeevnen, tilslutningsmulighederne og præcisionen, som alle der berøres af diabetes er vant til fra CGM," sagde John Lister, Dexcoms administrerende direktør i EMEA.

Den banebrydende Dexcom G6 er tilgængelig i Danmark igennem Nordic Infucare og forventes at blive introduceret i andre europæiske lande senere i år. Dexcom G6 har nye funktioner, der giver brugerne mulighed for at få bedre kontrol over deres diabetes:

Eliminering af fingerprik til kalibrering og beslutninger vedrørende diabetesbehandling

Brugerdefinerede alarmer og advarsler til at advare brugere og deres følgere om farlige glukoseniveauer, selv mens de sover - en funktion, der er særlig nyttig til børn og personer som har svært ved at opdage eller mærke hypoglykæmi

En udvidet 10-dages sensor, der muliggør 43 % længere brug end den tidligere generation af Dexcom CGM

En ny og mindre sender med en 28 % lavere profil i forhold til systemet af den tidligere generation

En automatisk applikator, der er designet til at gøre sensorindførelse meget enkel og så smertefri som muligt med kun et tryk på en knap

Kontinuerlige glukoseaflæsninger udsendes automatisk ved hjælp af Bluetooth-teknologi til en hvilken som helst kompatibel smartenhed eller til en Dexcom-modtager i intervaller af fem minutter

Ny sensormembran, der muliggør indtag af paracetamol uden nogen effekt på glukoseaflæsninger

Derudover kan brugere med Dexcom G6-appen dele deres glukoseinformation med op til fem personer. Uanset om du er forælder til et barn med diabetes eller en selvstændig voksen, lader G6 dig holde styr på glukoseniveauer og gør det muligt for din behandler at monitorere din tilstand.

Gitte Harrill Holmström, Country Manager Nordic Infucare Danmark, kommenterer: "Med Dexcom G6 bliver det betydeligt lettere som diabetiker, at holde styr på glukoseniveauerne hele døgnet. G6 er et af de mest effektive og nøjagtige CGM-værktøjer på markedet. G6 vil hjælpe patienter med type 1-diabetes med at monitorere deres glukoseniveauer præcist og fjerne byrden ved rutinetest og kalibrering - hvilket kan være tidsforbrugende og smertefuldt. Dette er et stort skridt fremad og vil uden tvivl føre til bedre livskvalitet for personer, der lever med diabetes ."

Nye patienter kan bestille systemet, og nuværende brugere af ældre generationer af Dexcom kan opgradere til Dexcom G6-systemet, som består af en ny G6-sender og -sensor. Glukoseaflæsninger foretages via G6-appen, som kan hentes separat fra Apple Store eller Google Play-butikken med en kompatibel Apple- eller Android-smartenhed. Alternativt kan patienter se glukoseaflæsninger med den valgfrie nye G6-modtager med touch screen, der kan købes separat.

Det effektive og banebrydende nye system er det første CGM-system, der modtager De Novo-klassificeringen fra USA's Food and Drug Administration (FDA). Med denne nye klassificering er Dexcom G6 CGM-systemet godkendt til brug som selvstændig CGM såvel som til integration i automatiserede insulindoseringssystemer (AID). Besøg https://www.dexcom.com/da-DK for yderligere oplysninger om Dexcom G6.

Om Dexcom G6

Dexcom G6 er et selvstændigt CGM-system til MDI-brugere (Multiple Dose Insulin Injection Therapy), som repræsenterer størstedelen af befolkningen med type 1-diabetes. Kan i øvrigt også anvendes af personer, der behandles med insulinpumpe. Med G6 bæres sensoren separat fra en insulinpumpe og indføres under huden for at måle glukoseniveauet i interstitielvæsken (væske i vævet). Sensoren skal udskiftes hver 10. dag og kasseres.

Om DexCom, Inc.

DexCom, Inc., som blev grundlagt i 1999, har hovedkontor i San Diego, Californien. EMEA hovedkontor i Edinburgh, Skotland. Dexcom markedsføres i 39 lande verden over. Hos Dexcom forbedre vi behandlingen og håndteringen af diabetes ved at levere overlegen teknologi til kontinuerlig glukosemonitorering (CGM) for at hjælpe mennesker med diabetes og sundhedspersonale med at håndtere diabetes bedre. Siden vores start har vi fokuseret på bedre resultater for personer med diabetes, plejepersoner og læger ved at levere løsninger, der er de bedste i deres klasse, og samtidig give vores samfund redskaber til at tage kontrol over diabetes. Der findes yderligere oplysninger om Dexcom CGM på http://www.dexcom.com/global .