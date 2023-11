Hangzhou Global Qipao Festival 2018 viser hele verden den kinesiske charme

HANGZHOU, Kina, November 15, 2018 /PRNewswire/ --

Med henblik på at forbedre Hangzhous popularitet som en internationaliseret turistdestination og skabe et byturismebrand i Kina afholdt Hangzhou Turismeudvalg kampagnen "Hangzhou Global Qipao Festival 2018" (herefter henvist til som "Qipao Festival") bestående af en kombination af silke, Qipao-kultur og Hangzhous landskab. Der blev skabt en bymarkedsføringscase, der integrerede Hangzhous kultur- og turismeressourcer via en række kulturelt forskellige aktiviteter afviklet hjemme og i udlandet.

Den dybe integration mellem kultur og turisme udgjorde fokus for "Qipao Festival" i år. Med forslaget om kulturudvekslinger blev der vist 15 stk. originale Hangzhou Qipao af designerne inviteret fra 12 lande og regioner. Den amerikanske og australske offentlighed blev inviteret til at deltage i aktiviteterne med henblik på den aktive interaktion med Hangzhou. De oversøiske deltagere oplevede Hangzhous kultur på nærmere hold. Endvidere bidrog aktiviteterne designet til unge mennesker til, at flere af det unge publikum lærte om Qipao, silkekulturen og historien og kulturen i Hangzhou og nød skønheden af den orientalske kultur.

Som et højdepunkt på "Qipao Festival" afdækkede "Intangible Cultural Heritage Qipao Show" fællespunktet mellem Qipao og Hangzhous landskab. Færdighederne ved Qipao, den uhåndgribelige kulturarv, blev vist meget levende gennem lysshowet Hangzhou Qipao Selection, 3D Qipao og showet Intangible Cultural Heritage Qipao. Den vidunderlige kombination af færdigheder i forbindelse med den uhåndterlige kulturarv, moderne teknonologi og Qipao og det åbne sind i Hangzhou blev spredt via relevante videoer til det indenlandske og oversøiske publikum.

Nyhedsmedier og medier på vej frem blev brugt til propagandaen. Imidlertid blev den kanal, der egner sig bedst til temaet "Qipao", valgt for at påvirke det potentielle publikum i Hangzhou. Endelig påvirkede indtrykket af kampagnen på Twitter, Facebook, YouTube, kinesiske Tik Tok, Wechat og Weibo mere end 60 millioner mennesker.

Som en bærende kraft til fremvisning af silken og Qipao-kulturen og videregivelse af den kulturelle skabelse opbyggede Hangzhou Global Qipao Festival 2018 en ny form for kulturel erfaringsturisme i Kina og skabte flere deltagelsesmuligheder og ny oplevelse for indenlandske og udenlandske turister. Hangzhou Tourismeudvalg vil stadig være positiv i forbindelse med søgning efter nye veje til at udvikle Hangzhous grænseoverskridende turisme i fremtiden.

