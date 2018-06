Icelandair flyver iklædt nationalt flag for at fejre 100-års selvstændighed

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/706818/Icelandair_100_Years.jpg )



Flyet iklædt nationalflaget sætter også fokus på et andet vigtigt øjeblik i Islands historie. Det sender islandske fodboldfans afsted for at støtte nationen under VM, hvor nationen skriver sportshistorie. Landet er den mindste nation nogensinde, der har kvalificeret sig til fodboldens største turnering. For at fuldende fodboldtemaet har flyet fået noget, der ligner en græsfodboldbane på gulvet, og nakkestøtterne og kaffekopperne er pyntet med det islandske flag.

Björgólfur Jóhannsson, administrerende direktør for Icelandair udtaler: "Vi ønskede at gøre noget bemærkelsesværdigt for at fejre denne milepæl i Islands historie og håber, at både islændinge og vores gæster fra hele verden kan lide at flyve i vores specialfly. Sammen med vores islandske besætning håber vi, at vores passagerer nyder rejsen med os gennem den islandske kultur og kulturarv, før de forlader flyet".

Alle Icelandairs fly er opkaldt efter islandske vulkaner og naturskønne steder. Føromtalte fly er døbt 'Þingvellir' efter Islands nationalpark og vil være at finde på alle flyruter. Det bliver det tredje i Icelandairs familie af specialfly, der ellers består af 'Hekla Aurora' og 'Vatnajökull', som blev introduceret i henholdsvis 2015 og 2017. De to fly er inspireret af henholdsvis nordlyset og Europas næststørste gletsjer.

Som mangeårig sponsorer for det nationale fodboldhold lancerede Icelandair, Team Island Stopover, tidligere på sommeren. Team Island Stopover er aktiviteter over fodboldinspirerede oplevelser, der er blevet til i samarbejde med spillerne fra landsholdet, og som alle passagerer kan nyde godt af. Aktiviteterne er tilgængelige indtil slutningen af juni 2018, og passagerer kan bestille og finde ud af mere her: http://www.Icelandair.com/Team-Iceland-Stopover

Icelandair

Icelandair er et transatlantisk flyselskab og tilbyder en enestående mulighed for, at passagererne kan tage en stopover på Island uden yderligere flybillet. Siden 1960'erne har Icelandair opfordret passagerer til at nyde en Icelandair Stopover og tilbyder nu rejser fra 24 europæiske destinationer til 23 nordamerikanske destinationer heriblandt Baltimore, Kansas City, Dallas, San Francisco og Cleveland, som er nogle af de nye flyruter. Icelandair tilbyder også fly til og fra Island til følgende destinationer:

Canada: Edmonton, Halifax, Montreal, Toronto og Vancouver

Europa: Reykjavik, Akureyri, Amsterdam, Berg, Berlin, Billund, Bruxelles, København, Dublin, Frankfurt, Geneve, Gøteborg, Glasgow, Hamborg, Helsinki, London, Madrid, Manchester, Milano, München, Oslo, Paris, Stockholm og Zürich

USA: Anchorage, Baltimore, Boston, Chicago, Cleveland, Dallas, Denver, Kansas City, Minneapolis, New York, Orlando, Philadelphia, Portland, San Francisco, Seattle, Tampa og Washington D.C

Interessante islandske fodboldfakta

• Med en nation på kun 350.000 indbyggere er Island den mindste nation, der nogensinde har kvalificeret sig til EM-finalen. Før Island var den mindste nation, Slovenien, med en befolkning på under 2 millioner.

• I 2017 blev Island den mindste nation, der nogensinde har kvalificeret sig til VM. Før Island havde Trinidad og Tobago den titel. De kvalificerede sig til VM i 2006 med en befolkning på 1,3 millioner.

• Kælenavnet for det mandlige fodboldhold på Island er, Strákarnir okkar, og det betyder vores drenge. Ligeledes hedder kvindernes fodboldhold, Stelpurnar okkar, som betyder vores piger.

• En hurtig beregning viste, at ca. 8 % af den islandske befolkning fulgte fodboldholdet til Frankrig under Euro 2016.

• I følge statistikker fra Island Football Association var ca. 23.000 islændinge registreret i en fodboldklub i 2017. Ca. en tredjedel af dem var kvinder.

• I slutningen af ​​2017 var Islands fodboldhold placeret som nummer 21 på FIFAs verdensrangliste. I oktober 2012 var Island rangeret som nummer 131, hvilket er den laveste placering nogensinde.

• Islands Euro-kvalifikationshold bestod af spillere, der har spillet sammen siden starten af deres karriere og på ungdomshold. Holdets kerne har spillet sammen på nationalt plan siden U17.

• Fodboldholdets træner, Heimir Hallgrímsson, arbejder deltid som tandlæge i hjembyen, Vestmannaeyjar.

KILDE Icelandair