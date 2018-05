Icelandair og fodboldlandsholdet skaber sammen Team Island Stopover - en række fodboldinspirerede oplevelser der varer 90 minutter

Som den stolte sponsor for det islandske landshold fejrer Icelandair deres præstationer denne sommer med 90 minutters fodboldinspirerede oplevelser, alle inkluderet i prisen på enhver Icelandair Stopover-flybillet

Det transatlantiske luftfartselskab Icelandair har i dag lanceret Team Iceland Stopover, et udvalg af 90-minutters fodboldinspirerede oplevelser understøttet af det islandske landshold i form af gratis fornøjelser til alle passagerer.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/685832/Team_Iceland_Stopover.jpg )



I forlængelse af landets bemærkelsesværdige præstation ved Europamesterskabet i 2016 nåede Island frem til den ultimative sportscene denne sommer i Rusland og er dermed den mindste nation, der nogensinde har kvalificeret sig. Dette er et unikt øjeblik i landets historie, og som tidligere sponsorer for holdet, der har støttet dem på deres rejse fra starten, fejrer Icelandair deres succes og inviterer passagererne til at gå i spillernes fodspor med specielt designede oplevelser for hele familien.

Disse 90-minutters oplevelser fremhæver stoltheden i dette unikke land og rejsen, som spillerne har påbegyndt, frem mod den største turnering indenfor fodbold. Som det passer sig for et land, der kæmper for ligestilling mellem kønnene og vigtigheden af ungdomsuddannelse, giver Icelandairs oplevelser de rejsende en indsigt i livet for både mandlige og kvindelige holdspillere samt i islandsk fodboldhistorie. Ligesom det er tilfældet med spillernes tid på banen, kan du nå meget på 90 minutter, så det er bare om at få mest muligt ud af det med et Icelandair Team Island Stopover.

Aron Gunnarsson, kaptajnen for Islands herrefodboldslandshold, kommenterer: "Når vi går ud på banen, ved vi, at vi som islandske spillere har en meget speciel holdånd, der stammer fra vores islandske historie. Der er mange unikke islandske oplevelser og traditioner, der gør os til det hold, vi er i dag, og vi byder fodboldfans og andre velkomne til at komme og få mere indsigt ved at tage på et Team Island Stopover på deres næste transatlantiske rejse."

Disse 90 minutters aktiviteter, som er tilgængelige fra maj til slutningen af juni, byder på en række favorit rejseoplevelser, fra kultur til fitness og velvære. For at give passagererne en autentisk oplevelse og lokal indsigt i fodboldkultur i Island vil alle oplevelser have en særlig gæst fra fodboldens verden som vært eller en "Stopover Buddy", en medarbejder hos Icelandair, der har stor lidenskab for Island og fodbold, og som med stolthed vil dele sin lokale viden og ekspertise.

Björgólfur Jóhannsson, præsident og adm. direktør for Icelandair, kommenterer, "Som stolte sponsorer for landsholdet er vi begejstrede over at fejre deres succes denne sommer med vores Team Iceland Stopover-service. Vi er løbende på udkig efter mulighederne for at forbedre vores kunders oplevelser og håber, at passagererne vil nyde deres tid på rejsen denne sommer gennem disse værdifulde tilbud. Ikke alene kan vores passagerer lære mere om baggrunden for dette legendariske hold, men vi har arbejdet med spillerne for personligt at udforme disse oplevelser, så vores passagerer kan følge i deres fodspor."

Team Iceland Stopover-oplevelser indeholder:

Støt som en islænding: Islands hold har en unik tilknytning til deres fans, og kaptajn Aron Gunnarsson og Sara Björk Gunnarsdóttir ved dette bedre end de fleste. Det er derfor, at de har skabt chancen for, at heldige fans kan deltage i enten en herre- eller damelandsholdskamp og lære at heppe som nogle af de mest passionerede fans i verden.

Slap af som en Pro: Efter at have skabt historie for Island som deres første målscorer nogensinde ved en større turnering, ved midtbanespiller Birkir Bjarnason, at nedetid og afslapning også er en vigtig del af træningen. Han inviterer passagerer til et af sine geotermiske yndlingsområder ved Laugarvatn Fontana, hvor passagererne kan slappe af som en pro, nyde de geotermiske bade, sauna og svømmetur i søen.

Træn på islandsk maner: Den internationale kvindelige stjerne Dagný Brynjarsdóttir har en rigdom af træningsindsigt både på og udenfor banen. Glem alt om vægttræning og squats i træningssalen. I stedet vil passagererne gennemgå en træning til fods med en fantastisk udsigt over Islands slående terræn.

Fodboldfamilie: I Island er fodbold en familieoplevelse, og det legendariske Breidablik Akademi er det sted, hvor mange fra landsholdet begyndte deres karriere, da de var unge. Blandt dem var Jóhann Berg, som siden er blevet Premier League-spiller. Her vil de yngste rejsende have en chance for at følge i Jóhanns fodspor med en speciel 90 minutters session på akademiet.

Goal in One: Fodbold er ikke playmaker Gylfi Sigurðssons eneste sportsfærdighed. Han nyder også at spille golf (også på meget højt niveau). Her kan de rejsende spille golf på en af Gylfis favoritbaner i Island og tilbringe noget tid med klubbens pro, som vil hjælpe vores spillere med at træne på alt fra deres sving til deres putting.

Denne enestående Team Island Stopover-oplevelse vil være tilgængelig for Icelandairs transatlantiske passagerer fra maj til slutningen af juni 2018. For mere information og bestilling, gå ind på: http://www.Icelandair.com/Team-Iceland-Stopover

Icelandair

Icelandair er et transatlantisk luftfartselskab og tilbyder en mulighed for, at passagerer kan tage en stopover i Island uden yderligere billetgebyr. Icelandair har siden 1960'erne opmuntret passagerer til at nyde et Icelandair Stopover og tilbyder nu denne service fra 24 europæiske destinationer til 22 nordamerikanske destinationer. Icelandair tilbyder flyvninger til og fra Island til følgende destinationer:



Canada: Edmonton, Halifax, Montreal, Toronto og Vancouver



Europa: Reykjavik, Akureyri, Amsterdam, Bergen, Berlin, Billund, Bruxelles, København, Dublin, Frankfurt, Geneve, Gøteborg, Glasgow, Hamborg, Helsinki, London, Madrid, Manchester, Milano, München, Oslo, Paris, Stockholm, og Zürich



USA: Anchorage, Baltimore, Boston, Chicago, Cleveland, Dallas, Denver, Kansas City, Minneapolis, New York, Orlando, Philadelphia, Portland, San Francisco, Seattle, Tampa og Washington D.C

