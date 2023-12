Industriledere samles på KickStart Europe 2019 for at diskutere det presserende behov for investering i digital infrastruktur

AMSTERDAM, November 22, 2018 /PRNewswire/ --

Rekordstore investeringer er ikke nok til at følge med den stigende efterspørgsel på markedet

Investeringer i Europas datacentre og digitale infrastruktur er rekordhøje, men kan stadig ikke følge med økonomiens efterspørgsel. Større investeringer i datacentre, netværk, underliggende strøminfrastruktur og effektivitet er nødvendigt for at frigøre den digitale økonomis fulde potentiale. Cloud og AI driver væksten af hyperscale, datahubs, regionale og perifere datacentre, såvel som fiberoptik under havet og til lands. Disse er de foreløbige konklusioner fra KickStart Outlook-undersøgelsesrapporten, der offentliggøres den 15. januar 2019 i Amsterdam i løbet af KickStart Europe 2019 begivenheden.

KickStart Europe, den årlige digitale infrastrukturkonference om trends og investeringer, hvor globale digitale ledere og eksperter mødes, for at dele deres viden og indsigt, mens de diskuterer løsninger på de voksende udfordringer.

Digital infrastruktur for den digitale økonomi

Datarevolutionen har accelereret forandring og vækst inden for alle sektorer. IDC undersøgelser viser, at mere end halvdelen af verdens BNP vil komme fra den digitale økonomi inden 2021. Et fremragende datacenter og netværksinfrastruktur er både grundlaget og forudsætningen for en sådan blomstrende digital økonomi.

"Den digitale infrastrukturindustri er kernen i udfordringen, men den nuværende infrastruktur kan ikke understøtte behovene i den hurtigt udviklende økonomi uden øgede investeringer", siger Stijn Grove, formand for Digital Gateway to Europe og KickStart Europe-konferencen.

"Med hensyn til konnektivitet er opskalering eller grænsesøgning samt investeringer i undervandskabler blot nogle få af udfordringer. På teknologisiden bør man også overveje håndteringen af store datamængder og den store datakraft, som AI har brug for."

Eventdetaljer

KickStart Europe 2019 finder sted torsdag den 15. januar på RAI Amsterdam. Om aftenen den 14. januar afholdes der en uformel reception før konferencen.

KickStart Europe er et initiativ fra Digital Gateway to Europa og drives af de stiftende partnere Vertiv, Unica Datacenters, NIBC, Caransa Groep, CBRE, IKT Room og udviklingsagenturet Noord-Holland Noord & Agriport A7. Hovedpartnerne er ABB, e-shelter og Iron Mountain.

Tilmeld dig for at deltage i KickStart Europe på http://www.kickstartconf.eu.

