Island lader ni islændinge være historiefortællere i deres mest omfattende guide til landet til dags dato

REYKJAVIK, Island, November 19, 2018 /PRNewswire/ --

Inspired By Iceland er et fælles markedsføringsinitiativ, som forener industien og det islandske folk, for at bringe verden til Island

Guiden " A-Ö om Island" bruger det islandske sprog til at fortælle en omfattende historie om landet

" A-Ö om Island" består af ni inspirerende videoer hvor ni islændinge fortæller historier om Island

Inspired By Iceland er et fælles markedsføringsinitiativ, som er kendt for sine hjertevarmende og humoristiske kampagner, som forener landets industri og som fortæller en omfattende historie om dagens Island. Målet er at øge bevidstheden om Island som et spændende sted at besøge, med mad, produkter og oplevelser af høj kvalitet, samt et godt sted at investere og handle.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/785660/Inspired_by_Iceland_Logo.jpg )



Dette samarbejde på tværs af brancherne giver den bredeste forståelse af islandsk liv og kultur gennem en guide til landet kaldet "A-Ö om Island", som beskæftiger sig med tre temaer:

"At rejse" går dybt ned i den islandske rejseoplevelse og fortæller Islands historie som et ansvarligt rejsemål på alle årstider.

"At leve" udforsker, hvordan islændinge har brugt innovation, naturressourcer og kreativitet til at trives, og fortæller Islands historie som et progressivt og moderne samfund.

"At smage" fortæller historien om Islands mad og drikke, om disses renhed, kvalitet og naturlighed, og hvordan islandsk mad er en indgroet del af islandsk kultur.

Den lille nordiske nation er en global leder indenfor områder, der er meget relevante i 2018, og guiden indeholder ekspertråd fra ni islændinge, der tilbyder et glimt af det islandske samfund. For eksempel er der historien om Islands førstedame, Eliza Reids, der fortæller om sin oplevelse af Islands unikke og proaktive tilgang til ligestilling mellem kønnene, Island er det første land i verden til at gøre ligeløn lovpligtigt. Udover at tage en ledende holdning til ligestilling udforsker guiden også Islands bæredygtige historie. Island er det eneste land i verden, der får næsten 100 procent af sin energi fra vedvarende energikilder, og mere end 45.000 turister har afgivet det 'islandske løfte', som er det første i verden af sin slags, om at love at rejse på en ansvarlig måde.

Alle eksperterne i guiden deler lidenskabeligt ud af deres historier for at give Islands globale fans et bredere, dybere og meget intimt portræt af deres unikke land.

Inga Hlin Palsdottir, direktør for Promote Iceland forklarer:

"Det er vigtigt, at vi altid fortæller Islands historie gennem de mennesker, der har bidraget til vores samfund og gjort Island til det land, det er i dag."

"Vi håber, at vores historier gennem eksperterne i vores A-Ö-guide vil inspirere folk. Ikke bare til at besøge os, hvilket vi naturligvis gerne vil have, men også til at finde ud af mere om vores kultur, vores eksportindustrier, og hvordan Islands nyskabende ånd har drevet en meget høj livskvalitet i et lille land med begrænsede ressourcer. Vi er i en alder, hvor der deles kulturer globalt, og det er præcis det, vi vil gøre her: dele vores kultur med verden og også lære af andre samfund."

A-Ö om Island kan findes ved at besøge Inspiredbyiceland.com