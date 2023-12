JELD-WEN udtaget til Newsweeks første liste over verdens mest pålidelige virksomheder

CHARLOTTE, N.C., 8. september 2023 /PRNewswire/ -- JELD-WEN Holding, Inc. (NYSE: JELD), en førende global produktionsvirksomhed indenfor byggeprodukter, er udtaget til Newsweeks første liste over verdens mest pålidelige virksomheder i 2023. JELD-WEN er den eneste virksomhed på listen, som fremstiller vinduer og døre.

"Vi er umådeligt stolte over, at JELD-WEN har sikret sig en plads blandt verdens mest pålidelige virksomheder," sagde CEO William J. Christensen. "Det er altafgørende at opbygge en tillidskultur for at kunne styrke JELD-WENs forretningsdrift. Vi satser på at vinde og bevare vores kunders og interessenters tillid hver dag gennem vores handlinger og vores indsats for transparens, ansvarlighed og integritet."

Verdens mest pålidelige virksomheder 2023 blev bestemt i en uafhængig undersøgelse baseret på et omfattende udvalg af mere end 70.000 deltagere i 23 brancher fra 21 lande. I alt 269.000 bedømmelser blev analyseret af Statista, Inc. – en verdensførende statistikportal og leverandør af branchebedømmelser. Deltagerne bedømte virksomheder, de kendte og som havde hovedkvarter i det respektive land. Vurderingerne blev udført i henhold til alle tre mål for tillid. De tre hovedmål for tillid var: Tillid fra kunder, fra investorer og fra ansatte. Alle børsnoterede virksomheder med hovedkvarter i et af mållandene med en indkomst på mere end 500 mio. USD blev medtaget i undersøgelsen.

JELD-WEN blev, inden udnævnelsen som et af verdens mest pålidelige virksomheder i 2023, anerkendt af Newsweek som et af de "Mest pålidelige virksomheder i Amerika " i 2022 og 2023.

For at læse mere om JELD-WENs engagement i vores folk, kunder, kvalitetsprodukter og vores planet, gå til vores globale nyhedscenter eller følg os på LinkedIn .

Om JELD-WEN, Inc.

JELD-WEN er en førende global designer, producent og distributør af indendørs og udendørs døre, vinduer og dertilhørende byggeprodukter i høj kvalitet til nybyggeri, og reparations- og renoveringsbrancherne. Virksomheden har hovedkvarter i Charlotte, N.C. og driver faciliteter i 16 lande i Nordamerika og Europa og ansætter ca. 18.000 folk. Siden 1960, har JELD-WEN-teamet forpligtet sig til at fremstille kvalitetsprodukter, som skaber sikre og vedvarende miljøer til deres kunder, partnere og lokalsamfund. JELD-WENs brands inkluderer JELD-WEN® over hele verden, LaCantina™ og VPI™ i Nordamerika og Swedoor® og DANA® i Europa. Besøg www.jeld-wen.com for yderligere oplysninger.

