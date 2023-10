mWS myWorld Solutions AG: Samarbejdet mellem Cashback World og Randers HK

KØBENHAVN, Danmark, October 24, 2018 /PRNewswire/ --

Den danske håndboldklub, Randers HK, teamer op med det internationale Shopping Community Cashback World. Med samarbejdet, og introduktionen af programmet "Cashback med Randers HK", bliver Randers HK en del af fordelsprogrammet. Fordelsprogrammet tilbyder sine 11 millioner medlemmer attraktive shopping fordele verden over.

På et pressemøde afholdt i Arena Randers den 23.10.2018 præsenterede Randers HK og Cashback World Randers HK's Cashback Program til offentligheden. Som en del af dette samarbejde leverer Cashback World et innovativt fan loyalitetsprogram til Randers HK, som også omfatter et Randers HK Cashback Card.

Fra i dag kan håndboldfans få deres eget Randers HK Cashback Card, som giver dem mulighed for at få fordele på alle de køb, de foretager hos 120.000 Loyalitetspartnere verden over.

"Takket være samarbejdet med Cashback World kan vi tilbyde vores fans mange fordele. Vi ser frem til det kommende samarbejde, og til at være med til at få Randers til at shoppe sammen via fordelsprogrammet.", forklarer Per Rasmussen, direktør for Randers HK.

"Samarbejdet med Randers HK er endnu en milepæl i forhold til vores engagement i sportsverdenen. Som en del af dette samarbejde tilbyder vi fans af Randers HK et innovativt fordelsprogram - hvor de selv får fordele og støtter klubbens talentarbejde. Dette vil gøre det muligt for medlemmer af Randers HK's Cashback Program at få penge tilbage ved hvert køb - enten når de shopper online eller i en butik ", forklarer Lars Rostock Jehl, administrerende direktør for myWorld Danmark ApS, der driver Cashback World i Danmark.

Om Randers HK

Randers HK's damehold spiller i den bedste række i den danske håndboldliga. Randers HK blev grundlagt i 1996 efter en fusion mellem flere håndboldklubber. Klubben har modtaget flere titler - eksempelvis det danske mesterskab i 2012, Danish Cup i 2016 og EHF Cup i 2010. Klubbens hjemmebane er Arena Randers, som kan huse op til 5.000 fans.

Om Cashback World

Cashback World er et internationalt Shopping Community, der tilbyder attraktive fordele (Cashback og Shopping Points) til kunder, som godt kan lide at spare penge - enten når de shopper i butikker med deres Cashback Card eller online. Med Cashback Solutions giver Cashback World virksomheder et ukompliceret og innovativt kundeloyalitetsprogram, der giver dem mulighed for at blive en del af denne globale verden af shopping. Cashback World er lige nu aktivt i 47 lande. 11 millioner medlemmer nyder godt af shopping fordele fra ca. 120.000 Loyalitetspartnere verden over. I årevis har Cashback World været involveret i populære sportsgrene samt etableret mange samarbejdsaftaler inden for fodbold, motorsport, ishockey, golf og håndbold - f.eks. med SK Rapid Wien, MotoGP ™, European Handball Federation samt den italienske Golf Association. Cashback World er også aktiv inden for CSR, hvor vi støtter Child & Family Foundation, en organisation dedikeret til at hjælpe børn, unge og familier i nød, samt Greenfinity Foundation, en organisation, der fremmer bæredygtig miljøbeskyttelse.

