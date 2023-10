Omfanget af knoglebrud på grund af knogleskørhed og skrøbelige knogle, bliver ignoreret

BRUXELLES, October 18, 2018 /PRNewswire/ --

En ny undersøgelse viser, at 61 % af kvinder over 60 år har en lille eller ingen viden om knogleskørhed (osteoporose ) [ 1 ] , på trods af at en ud af tre sandsynligvis vil udvikle et knoglebrud på grund af skrøbelige knogler, der skyldes denne lidelse [ 2 ]

Over halvdelen (55%) af respondenterne mener, at knoglebrud på grund af skrøbelige knogler hos ældre, skyldes et uheldigt fald eller et uheld snarere end at være resultatet af en underliggende knogle sygdom [ 1 ]

Mere end en tredjedel (37%) hævdede, at deres læge aldrig havde talt med dem om knogleskørhed eller knoglebrud på grund af skrøbelige knogler [ 1 ]

Der bør stilles spørgsmål ved, hvorfor en ledelse, der forårsager mere 8.9 millioner knoglebrud årligt, bliver overset[2]

Resultaterne i en ny undersøgelse, som UCB offentliggør i dag, til den Internationale Osteoporosedag 2018, viser manglende bevidsthed og forståelse for knogleskørhed og de knoglebrud, der er en konsekvens af de skrøbelige knogler, hos de patienter, som har den største risiko.

I dag vil en ud af tre kvinder i alderen 50 år og derover opleve et knoglebrud, der skyldes skrøbelige knogler[2]. På trods af dette, viser resultaterne fra den nye undersøgelse, der offentliggøres i dag, at 61% mener, at de har lidt eller ingen viden om knogleskørhed[1]. Undersøgelsen er baseret på interview med end 4.000 kvinder i alderen 60 år eller derover. Desuden mener 55%, at knoglebrud på grund af skrøbelige knogler hos ældre ofte er et resultat af et uheldigt fald eller et uheld[1].

Derudover mener 69%, at deres skrøbelige knogler er en uundgåelig del af at blive ældre, og 70% troede ikke at det var muligt at undgå, at deres risiko for knoglebrud på grund af skrøbelige knogler, vil stige[1]. Næsten en ud af fem personer (17%) udtalte, at de følte, at der var meget lidt, der kan gøres for at undgå knogleskørhed på trods af, at der er flere måder, hvorpå man kan forhindre knogletab og opretholde knoglestyrken[1].

Knogleskørhed vurderes at påvirke 200 millioner mennesker over hele verden[3] og er den mest almindelige knoglesygdom, resulterende i mere end 8.9 millioner knoglebrud på grund af skrøbelige knogler hvert år[2]. Knogleskørhed medfører, at knoglerne svækkes hurtigere end normalt - de bliver mere skrøbelige og dette medfører at de lettere kan brække. For personer med knogleskørhed kan selv de mindste bump eller fald resultere i et knoglebrud på grund af skrøbeligheden. Risikoen for at pådrage sig endnu et knoglebrud er fem gange større i det første år efter et knoglebrud[4].

Da demografien af den globale befolkning ændres, anslås det, at andelen af personer over 60 år næsten vil fordobles fra 12% til 22% i årerne mellem 2015 og 2050[5]. "Folk lever længere og forventer at få mere ud af livet, men alligevel tales der ikke om de udfordringer, der ledsager dette, "forklarer Dr. Philippe Halbout, som er administrerende direktør for den International Osteoporosis Foundation. "De fysiske og psykologiske følger af knogleskørhed og knoglebrud i de skrøbelige knogler er stor, og hvis patienterne ikke behandles med samme opmærksomhed som andre sygdomme, kan både sundhedssektoren, samfundet, familierne og de enkelte patienter blive tynget af den byrde som knogleskørhed indebærer."

På trods af at kvinder i alderen 60 år og derover, er dem, der har den største risiko for knogleskørhed og knoglebrud i skrøbelige knogler, så hævdede 37% af de undersøgte kvinder, at deres læge aldrig havde talt med dem om disse problemer[1]. Resultaterne afslørede yderligere, at folk stoler på at deres læge ville tale med dem om relevante sygdomme: 54% af de adspurgte sagde, at de stoler på, at deres læge vil tale med dem om de emner og sygdomme, som vil være vigtige for dem[1] og 32% ville gerne have at deres læge gav dem mere information om, hvordan de kan vedblive at have et godt helbred, uden at patienterne selv skulle spørge[1].

Knoglebrud i skrøbelige knogler kan være en stor byrde for den enkelte og kan vanskeliggøre hverdagens aktiviteter, som det at spise, tage tøj på, handle eller køre bil. For dem, der har et knoglebrud i hoften, vil 40% ikke være i stand til at gå alene og omkring en fjerdedel af dem, der har et hoftebrud, vil dø i løbet af de første år efter bruddet[7],[8],[9],[10].

Undersøgelsen viste også, at person over 60 år stadig har en passion for livet og et ønske om at forblive aktive: 47% tager ofte på ferie og rejser rundt i verden[1].

Da deltagerne blev bedt om at reflektere over deres egne erfaringer og forventninger til de senere år i livet sammenlignet med deres forældres generation, sagde 85%, at de følte, at deres generation var mere interesseret i proaktivt at forvalte deres egen sundhed og trivsel[1], 84% forventede at leve et længere og sundere liv[1] og 82% forventer mere også fra deres senere år i livet[1]. På trods af disse forhåbninger kan knogleskørhed og knoglebrud i skrøbelige knogler udgøre en trussel i forhold til at have et aktivt liv. Hvis man ikke sætter ind med den rigtige hjælp hos en kvinde, som lider af knoglebrud på grund af skrøbelige knogler, så kan forhåbningerne omkring det fremtidige liv ændres.

"På verdensplan påvirker knoglebrud på grund af skrøbelige knogler en ud af tre kvinder i alderen 50 år og ældre. Alligevel viser undersøgelsen, at de patienter, som har den største risiko for at få et knoglebrud i skrøbelige knogler, er uvidende om knogleskørhed og den betydelige indflydelse, sygdommen kan få på deres uafhængighed og livskvalitet, "siger Dr. Pascale Richetta, Head of Bone and Executive Vice President i UCB. "Undersøgelsen viser, at nutidens 60-årige og ældre opretholder deres passion for livet og deres ambitioner ud over, hvad der var gældende i deres forældres generation, så derfor må man spørge, hvorfor en sygdom, der årligt forårsager over 8.9 millioner knoglebrud i skrøbelige knogle og kan være en hindring for en god alderdom, bliver overset."

https://mma.prnewswire.com/media/770847/WOD_Survey_Key_Stats_Denmark.pdf

Få mere information om knogleskørhed og knoglebrud i skrøbelige knogler: https://www.ucb.com/disease-areas/Osteoporosis

Om undersøgelsen

UCB har sammen med Harris Interactive Ltd. i august-september 2018 gennemført en undersøgelse af kvinder i alderen 60 år og ældre. Undersøgelsen var en del af et initiativ, med det formål at afdække bevidstheden, holdninger og opfattelsen af risikoen for knogleskørhed (osteoporose) og risikoen for at få knoglebrud på grund af skrøbelige knogler. Undersøgelsen blev gennemført i ti store industrialiserede lande: Belgien, Danmark, Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Spanien, Sverige, England og USA.

4.504 kvinder i alderen 60 år eller ældre blev interviewet online om knogleskørhed og knoglebrud på grund af skrøbelige knogler. Antallet af kvinder, som deltog i undersøgelsen, var i de fleste lande 500 (n=500), med undtagelse af Belgien, Danmark og Sverige, hvor antallet var 333 (n = 333).

Om UCB

UCB, Bruxelles, Belgien (http://www.ucb.com ) er et globalt biofarmaceutisk selskab med fokus på forskning og udvikling af innovative lægemidler og løsninger, som kan bidrage til at ændre livet for mennesker, der lever med svære sygdomme indenfor immunologi og neurologi. Med mere end 7.500 ansatte i ca. 40 lande har UCB genereret en omsætning på 4,5 mia. Euro i 2017. UCB er noteret på Euronext Brussels (symbol: UCB). Følg os på Twitter: @UCB_news.

References

[1] Harris Interactive. Osteoporosis and Fragility Fracture Risk Survey 2018.

[2] Ström O, Borgström F, Kanis JA, Compston J, Cooper C, McCloskey EV, Jönsson B. Osteoporosis: burden, health care provision and opportunities in the EU: a report prepared in collaboration with the International Osteoporosis Foundation (IOF) and the European Federation of Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA). Arch Osteoporos. 2011;6:59-155. doi: 10.1007/s11657-011-0060-1.

[3] Reginster JY, Burlet N. Osteoporosis: A still increasing prevalence. Bone. 2006 Feb;38 (2 Suppl 1):S4-9

[4] van Geel TA, van Helden S, Geusens PP, Winkens B, Dinant GJ. Clinical subsequent fractures cluster in time after first fractures. Ann Rheum Dis 2009;68:99-102.

[5] WHO, Ageing and health: key facts. Available at http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health (Last accessed: September 2018).

[6] Cooper C (1997) The crippling consequences of fractures and their impact on quality of life. Am J Med 103:12S-17S; discussion 17S-19S

[7] International Osteoporosis Foundation. The Global Burden of Osteoporosis. What you need to know, Available at: https://www.iofbonehealth.org/sites/default/files/media/PDFs/Fact%20Sheets/2014-factsheet-osteoporosis-A4.pdf (last accessed September 2018).

[8] Bentler SE, Liu L, Obrizan M, et al. The Aftermath of Hip Fracture: Discharge Placement, Functional Status Change, and Mortality. American Journal of Epidemiology, 2009;170:1290-1299.

[9] Hu F, Jiang C, Shen J, et al. Preoperative predictors for mortality following hip fracture surgery: A systematic review and meta-analysis. Injury, 2012; 43: 676-685.

[10] Magaziner J, Simonsick EM, Kashner TM, et al. (1990) Predictors of functional recovery one year following hospital discharge for hip fracture: a prospective study. J Gerontol 45: M101.

Mere information

France Nivelle, Global Communications, UCB

T +32-2-559-9178, [email protected]



Laurent Schots, Media Relations, UCB

T+32-2-559-92-64, [email protected]



Scott Fleming, Bone Communications Lead, UCB

T +44-7702-777378, [email protected]



SOURCE UCB