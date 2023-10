Peak Leaf™ - Nyt cannabismærke inspireret af naturens kræfter

VAUGHAN, Ontario, October 10, 2018 /PRNewswire/ --

CannTrust® udvider sit udvalg af produkter til rekreative formål liiv, Xscape og Synr.g

CannTrust Holdings Inc. ("CannTrust" eller "virksomheden") (TSX: TRST), der er en af Canadas førende og mest kendte godkendte producenter af cannabis til medicinsk brug, annoncerede i dag (en uge før lovliggørelsen i Canada) Peak Leaf - det fjerde mærke til rekreative formål - der kun vil kunne fås i provinsen British Columbia.

Fra og med 17. oktober 2018 kan voksne forbrugere i British Columbia opleve en vifte af cannabisprodukter, der er inspireret af naturen. Disse tilpassede varianter har deres rod i synene, lugtene og følelserne i den frie luft. Frodige, løvrige grønne planter, jordagtige aromaer og frugtagtig smag giver en balanceret tilgang til cannabis.

"Vi er meget begejstrede over at kunne føje Peak Leaf til vores produktrække af mærker til rekreative formål, der kommer på cannabismarkedet her i oktober. Vi så et hul i markedet til et mærke, der fejrer vores naturlige forbindelse med naturen, og tror, at Peak Leaf vil udfylde hullet," sagde Brad Rogers, bestyrelsesformand i CannTrust. "Vi fokuserer på at levere en vifte af cannabisprodukter, der er designet specielt til at dække alle voksne canadieres behov. Det er et yderligere eksempel på, hvordan vi udlever vores fokuserede tilgang og virkeligt sætter vores kunder i centrum for alt, hvad vi foretager os."

Hele serien af dynamiske produkter, der lanceres 17. oktober, omfatter:

Peak Leaf: Ifølge Peak Leaf, der er opelsket af naturen, starter en balanceret livsstil med sundhed. Opdag nye veje til at styrke dit sind og din krop ved at åbne op for det ydre, fordi jo mere vi er i forbindelse med naturen, jo mere kan vi genfinde os selv. Peak Leaf fås i fem varianter i tørret blomst og færdigrullede cigaretter. http://www.peakleafcannabis.com

For de uddannede brugere, som ved hvad de ønsker, har liiv hvad de skal bruge til at løse de daglige udfordringer. liiv kommer i varianter, der allerede er populære hos erfarne brugere, og produkterne fås i formater ud over tørret blomst og færdigrullede cigaretter - olier og kapsler - som giver øget fleksibilitet og bekvemmelighed ud over rygning eller fordampning. http://www.liivcannabis.com Xscape : Xscapes varianter er omhyggeligt sammensat til bestemte oplevelser og gør det nemt for forbrugerne at vælge den rigtige variant til deres eventyr. Uanset om det er Walk the Dog (perfekt til, ja, at lufte hunden) eller Flix N Chill (puf, puf), har Xscape en variant, der passer. Xscape hjælper med at fjerne forbrugernes forvirring ved at give dem referencepunkter, som de kan bruge til at styre deres fantasi og deres valg. Xscapes produkter kommer som tørret blomst og færdigrullede cigaretter. http://www.xscapecannabis.com

Mærkerne er klar til at være forrest i markedet for cannabis til rekreative formål, og næste generation af produkter er allerede i støbeskeen. Fremtidige produkter forventes at omfatte kapsler til en enkelt brygning og en serie af drikkeprodukter, inkl. en færdig sportsdrik, der skal hjælpe med til at genvinde kræfterne efter fitnesscentret. Produkterne udvikles i forventning om, at spiselige produkter og koncentrater lovliggøres i 2019.

Et spadestik dybere

Alle CannTrusts cannabisprodukter er standardiserede og giver et ensartet produkt hver eneste gang.

Produkterne dyrkes i et nyt drivhus med en enestående høstteknologi, der producerer blomster mere effektivt og i en bedre kvalitet end tidligere indendørs faciliteter.

Når CannTrusts ekspertteam i dyrkning udvikler en ny variant, planter de hundredvis af frø, overvåger planterne fra såning til fuld blomstring og udvælger kun varianterne med terpener og den rigtige mængde af THC og CBD som avlsplante til fremtidige produkter.

Om CannTrust

CannTrust har siden sin etablering i 2014 været førende på det canadiske marked med hensyn til produktion af standardiserede cannabisprodukter.

I kraft af sin stilling som nationalt godkendt producent bringer CannTrust mere end 40 års erfaring inden for medicinal- og sundhedssektoren med over i branchen for medicinsk cannabis. CannTrust driver i øjeblikket et drivhusanlæg i Niagara på 23.200 kvadratmeter. En udvidelse af drivhuset på 55.700 kvadratmeter er påbegyndt og er fuldt finansieret. CannTrusts brede produktudvalg forberedes og pakkes på et avanceret produktionscenter på 5.600 kvadratmeter i Vaughan, Ontario, Canada.

CannTrust engagerer sig i forskning og innovation og ydelser af bidrag til den voksende mængde af evidensbaseret forskning i brugen og effektiviteten af hash. Virksomhedens produktudviklingsteams arbejder sammen med sine globale partner Apotex Inc. hårdt med at forny og udvikle produkter, der vil gøre det nemmere for patienter at bruge medicinsk cannabis. CannTrust støtter uddannelsen af patienter om medicinsk cannabis og har et støtteprogram til patienter med økonomiske behov.

Få flere oplysninger på: http://www.canntrust.ca.

Fremadrettede erklæringer

Pressemeddelelsen indeholder i henhold til gældende canadisk børslovgivning fremadrettede oplysninger, der er baseret på CannTrusts aktuelle interne forventninger, skøn, prognoser, antagelser og opfattelser samt synspunkter om fremtidige hændelser. Fremadrettede oplysninger kan identificeres ved brugen af fremadrettet terminologi, som fx "forventer", "sandsynlig", "kan", "vil", "bør", "har til hensigt", "forudser", "mulig", "foreslået", "vurderer" og andre lignende udtryk, inkl. negative og grammatiske versioner heraf, eller erklæringer om, at visse hændelser eller betingelser "kan", "ville" eller "vil" indtræffe eller ved drøftelser af strategi.

De fremadrettede oplysninger i pressemeddelelsen er baseret på forventninger, skøn, prognoser, antagelser og synspunkter om fremtidige hændelser, som ledelsen efter omstændighederne anser for rimelige. Fremadrettede oplysninger omfatter skøn, planer, forventninger, meninger, forecasts, prognoser, mål, vejledning eller andre erklæringer, der ikke er erklæringer om fakta. Fremadrettede erklæringer i pressemeddelelsen omfatter - men er ikke begrænset til - erklæringer om interne forventninger, forventninger med hensyn til faktiske produktionsmængder, forventninger med hensyn til fremtidig dyrkningskapacitet og afslutningen af kapitalprojekter eller -udvidelser. Fremadrettede erklæringer inddrager nødvendigvis kendte og ukendte risici, inkl. - uden begrænsning - risici forbundet med generelle økonomiske forhold, negative hændelser i branchen, tab af markeder, fremtidige lovgivningsmæssige udviklinger, manglende adgang til tilstrækkelig kapital fra interne og eksterne kilder og/eller adgang til tilstrækkelig kapital på favorable vilkår, den canadiske branche for medicinsk hash generelt, CannTrusts evne til at gennemføre sine forretningsstrategier, konkurrence, misvækst og andre risici.

Fremadrettede oplysninger vedrører kun datoen, hvor de blev fremsat, og CannTrust påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere eller revidere fremadrettede oplysninger, uanset om det skyldes nye oplysninger, fremtidige hændelser eller anden årsag, medmindre det kræves ved lov. Der fremkommer fra tid til anden nye faktorer, og det er ikke muligt for CannTrust at forudse alle disse faktorer. Når læserne overvejer de fremadrettede erklæringer, bør de huske på risikofaktorerne og andre forbehold i CannTrusts årlige indberetning af 29. marts 2018, der er indgivet til de relevante canadiske tilsynsførende myndigheder via SEDAR på http://www.sedar.com. Risikofaktorerne og andre faktorer i CannTrusts endelige prospekt kunne give anledning til, at faktiske hændelser eller resultater afviger væsentligt fra dem, der er beskrevet i en fremadrettet erklæring.

Toronto Stock Exchange accepterer ikke noget ansvar for tilstrækkeligheden eller nøjagtigheden af pressemeddelelsen.

Copyright © 2018 CannTrust Holdings Inc.

