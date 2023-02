Allion Labs bietet Beratungs- und Zertifizierungsleistungen für Smart-Home-Lösungen an

TAIPEH, 20. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Allion Labs, ein führender Berater für Smart Home und IoT Ecosystem, freut sich, die Erweiterung seiner integrierten Beratungsdienste für das Smart Home um die Erweiterung der Materie-Zertifizierung bekanntgeben zu können. Das Unternehmen hat bereits zahlreiche Hersteller bei ihren Smart-Home-Zertifizierungs- und Validierungsbemühungen erfolgreich unterstützt.

Allion Labs provides the complete consulting and certification services of Smart Home and IoT Ecosystem.

Allion Labs hat einen deutlichen Vorteil bei der Unterstützung von Kunden, da es umfassende Erfahrung in der Zusammenarbeit zur Entwicklung zahlreicher Zertifizierungen mit internationalen Verbänden hat. Das Unternehmen hat fundierte Kenntnisse im Hinblick auf die Zertifizierungs- und Einreichungsverfahren und kann während des gesamten Prozesses unterstützen sowie die Kommunikation zwischen dem Kunden und dem Verband erleichtern. Durch die enge Beziehung zu den Verbänden kann Allion Labs während der Debugging- und User-Experience-Designphasen wertvolle Erkenntnisse liefern.

Allion bietet ein umfassendes Dienstleistungsangebot, das den Anforderungen verschiedener Branchen gerecht wird. Für Hersteller umfassen die Dienstleistungen Beratungsgespräche zu Compliance-Mitgliedschaft, Einrichtung von Testumgebungen, grundlegende Testformulierungen, Vortests und Zertifizierungstests. Die Dienste sind außerdem so konzipiert, dass sie Käufern dabei helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen, mit Schwerpunkt auf Validierungsdienstleistungen für Benutzererlebnis-Interoperabilität. Wir bieten außerdem Beratungsgespräche in den Bereichen Design, Debugging, Produktbeschaffung, Benutzererlebnis, Integration und KI-Automatisierung, um sicherzustellen, dass unsere Kunden in jeder Phase des Prozesses die Unterstützung erhalten, die sie benötigen.

Durch die umfassende Erfahrung und das Know-how auf dem IoT-Markt ermutigt Allion Labs Hersteller, die darauf abzielen, den Endbenutzer zu überzeugen, Interoperabilitätstests, Ökosystemsimulationen und Validierungen von Anwenderszenarien durchzuführen. Ausgestattet mit einer großen Auswahl an speziellen Laboren und einem Bestand von über 20.000 Produkten, stellen die Dienstleistungen von Allion sicher, dass die Produkte wie geplant und mit optimaler Leistung funktionieren. Das Unternehmen ist außerdem für seine Zertifizierungs- und Beratungsdienste für eine breite Palette von Technologien bekannt. Diese Dienste sind für viele Smart-Home-Produkte verfügbar, z. B. für intelligente Assistenten, Lautsprecher, Steuerungen, Haushaltsgeräte, Mediengeräte und Beleuchtungsprodukte.

Mit dem Schwerpunkt auf Qualität und realer Leistung ist Allion Labs gut gerüstet, um Marken und Hersteller dabei zu unterstützen, ihre Smart-Home- und IoT-Produkte mit Zuversicht auf den Markt zu bringen. Weitere Informationen über Smart Home oder andere Validierungsdienste finden Sie unter https://www.allion.com.

Servicestandorte

Europa (Global): [email protected]

USA: [email protected]

Japan: [email protected]

China: [email protected]

Informationen zu Allion Labs, Inc.

Allion Labs wurde 1991 gegründet und hat mehr als 30 Jahre Testerfahrung. Mit seinem Hauptsitz in Taiwan und Niederlassungen in den USA, Europa, Japan, China und Südkorea kann Allion seine Dienstleistungen überall dort anbieten, wo sich die Kunden befinden. Das Unternehmen bietet professionelle Beratungsdienste in den Bereichen Forschung, Design, Qualität und Produktion. Die Dienstleistungen umfassen Standardzertifizierungs- und Konformitätsprüfungen, Tests von Produkt-Ökosystem-Szenarien, Design von Prüfvorrichtungen und IIoT-Lösungen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2004773/image_5024656_23509274.jpg

