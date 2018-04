Anmeldung für die Teilnahme am Chiba-Aqualine-Marathon 2018 ab 13. April möglich

CHIBA, Japan, 30. März 2018 /PRNewswire/ -- Am Sonntag, den 21. Oktober 2018 findet in der Präfektur Chiba unweit von Tokio der „Chiba Aqualine Marathon" 2018 statt. Die Veranstaltung hat eine Reihe attraktiver Besonderheiten, darunter das erhebende Gefühl, den „Tokyo Bay Aqualine Expressway" zu überlaufen, der die Bucht von Tokio überspannt; und die mehr als 300.000 Menschen, die die Läufer vom Straßenrand anfeuern. Diesmal können an den Wettbewerben in den Disziplinen Marathon, Halbmarathon und Rollstuhl-Halbmarathon insgesamt 17.000 Personen teilnehmen.