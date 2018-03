Areas, Autogrill, Sighor und SSP arbeiten mit Spitzenkoch Marc Veyrat zusammen, um ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis für Autobahnrestaurants zu entwickeln: Culin'Aires

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/660034/Elior_Group_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/660033/Culin_Aires.jpg )

Das Ziel des Culin'Aires-Projekts ist es, die Rast unterwegs zu einem leckeren und geschmackvolleren Erlebnis zu machen und die französische Lebensart zu vermitteln sowie hochqualitative Produkte und die Liebe für das Land zu fördern.

Culin'Aires

Culin'Aires wird am 5. April in 160 Cafeterias und Sandwich-Bars entlang des französischen Autobahnnetzes eingeführt. Die erste Speisekarte von Culin'Aires wurde von Areas, Autogrill, Sighor und SSP in Partnerschaft mit dem Drei-Sterne-Koch Marc Veyrat entworfen.

Das bahnbrechende Culin'Aires-Konzept bietet eine Verpflegungslösung für alle zu Standardpreisen in allen Verkaufsstellen in Frankreich mit Sandwiches zu 5,90 Euro und Hauptgerichten zu 11,90 Euro.

Um jahreszeitliche Produkte zu respektieren, wechseln Rezepte jede Saison.

Auf der Speisekarte

Qualitative französische Produkte der Saison werden in einer Reihe von leckeren, aber einfachen Gourmet-Mahlzeiten angeboten.

Sandwich: Vollkornbrot aus Label Rouge Mehl mit französischem Rindfleisch, Rucola, frischem Basilikum, zerkleinerten Tomaten und Sauce Béarnaise.

Hauptgericht: Quinoa, zubereitet in einer Zitrus-Gemüsebrühe mit Rosinen, Ratatouille und frischen französischen Freilandeiern mit Trüffeln.

Weitere Informationen unter http://www.culin-aires.com

Über Areas

Eine globale Marke der Elior Group. Areas ist weltweit eines der führenden Unternehmen in der Reiseverpflegungs- und Einzelhandelsbranche.

QUELLE Elior Group