Bekanntgabe der zehn Gewinner der Golden Goblet Awards des 21. SIFF

Anlässlich dieser Awards ließen sich neue Filmteams aus aller Welt, Preisrichter, Vertreter von an der Preisverleihung teilnehmenden Teams sowie chinesische und internationale Stars auf dem Roten Teppich vor den Medien blicken. Unter ihnen befand sich zur Überraschung aller auch Hollywood-Star Jesse Eisenberg. Als Besucher des SIFF nahm er am SIFFORUM teil, wo er seine berufliche Erfahrung mit Kollegen teilte und sich seiner großen Fangemeinde in China bewusst werden durfte.

Im Mai organisierte das SIFF in Cannes das chinesische „New Wave"-Filmforum und richtete gemeinsam mit Marché Du Film den Premierenabend aus, wodurch das Filmfest an internationaler Bedeutung gewann. Dieses Jahr wurden 3.447 Filme aus 108 Ländern und Regionen eingereicht sowie 492 Filme in 1.621 Vorführungen vor einem Publikum von über 460.000 Zuschauern auf der Leinwand gezeigt. Von den Bewerbern qualifizierten sich insgesamt 590 Filme aus 73 Ländern und Regionen für die acht Auszeichnungen des Hauptwettbewerbs. Davon schafften es 13 Filme in die Endauswahl. Während der letzten Jahre wählte eine Jury unter Leitung des chinesischen Regisseurs und Schauspielers Jiang Wen die Sieger aus. Die Gewinner der Auszeichnung wurden während der Preisverleihung bekannt gegeben.

Die Auszeichnung für den besten Spielfilm ging an OUT OF PARADISE (Schweiz/Mongolei) von Regisseur Batbayar Chogsom und die Auszeichnung für Jury Grand Prix an ALA CHANGSO (China) von Regisseur Sonthar Gyal. Die beiden Brüder Rodrigo Barriuso und Sebastian Barriuso erhielten für A TRANSLATOR (Kuba/Kanada) die Auszeichnung für die beste Regie, während Tye Sheridan aus den USA und Isabelle Blais aus Kanada als bester Schauspieler bzw. beste Schauspielerin für ihre exzellente Darbietung in FRIDAY'S CHILD (USA) bzw. TADOUSSAC (Kanada) gewürdigt wurden. Der Preis für das beste Drehbuch ging an Tashi Dawa und Sonthar Gyal für ALA CHANGSO (China) und für die beste künstlerische Leistung wurde CARNIVORES (Frankreich/Belgien) von den Regisseuren Jeremie Renier und Yannick Renier ausgezeichnet. MAQUIA: WHEN THE PROMISED FLOWER BLOOMS vom japanischen Regisseur Mari Okada gewann die Auszeichnung für den besten Animationsfilm und THE LONG SEASON (Niederlande) von Regisseur Leonard Retel Helmrich wurde zum besten Dokumentarfilm gekürt.

Im Anschluss an die Preisverleihung wurde OUT OF PARADISE, der beste Spielfilm der Awards, gezeigt. Der Film, eine Koproduktion der Schweiz und Mongolei, erzählt die Geschichte eines Nomaden-Paares und der Geburt ihres ersten Kindes.

QUELLE The Organizing Committee of Shanghai International Film Festival