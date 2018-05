Big Data unterstützt erfolgreichen Tourismus der internationalen historischen Kulturstadt Datong, China

Der weltweit erste städtische Big Data-Tourismusindex für eine antike Stadt wurde durch eine Kombination der Echtzeit-Technologie für Datenwahrnehmung des Datenzeitalters und den Quellen zur Naturlandschaft und Geschichte von Datong erstellt, der nun zur Beobachtung des Erfolgs von Tourismus in Datong sowie als „Wetterindikator" genutzt wird, um eine weltweit führende Touristenstadt aufzubauen, die alles bietet.

Im Vergleich zur Erstveröffentlichung des Index im September 2017 zeigen die Daten für das erste Quartal 2018 einen wellenartigen Anstieg, was auf die positive Gesamtstärke der Tourismusbranche in Datong hindeutet. Insbesondere die Anzahl der inländischen und ausländischen Touristen, die Datong besuchten, erfährt einen schnellen Anstieg während der Hauptferienzeiten, was die gegenwärtige ausgezeichnete Leistungskapazität der Tourismusbranche von Datong widerspiegelt.

Die weltoffene Stadtumgebung führt zu einer erheblichen Zunahme internationaler Touristen in Datong, von denen die meisten mit den Dienstleistungen, die in Hotels und in der naturschönen Umgebung geboten werden, sehr zufrieden sind. Das „Datong Garden Hotel" hat sich unter Touristen aus aller Welt durch Mundwerbung einen exzellenten Namen gemacht.

In der Vergangenheit war Datong eine typische Stadt mit Kohlekraftwerken. Seit dem 18. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas verschärfte die Stadt Datong ständig ihren Umweltschutz und entwickelte saubere Kohletechnologie sowie neue Energietechnologie. Die Luftqualität von Datong ist seit fünf Jahren in Folge die beste der Provinz Shanxi, was den Vorsatz der Stadt zeigt, ihre ökologische Gestaltung für die Welt zu perfektionieren. Datong gilt nicht länger als die „Stadt der schwarzen Kohle", sondern genießt einen Ruf als „Stadt des blauen Himmels".

Mittlerweile zählt Datong zu einer der ersten 24 von China ernannten historischen Kulturstädte, die über weltberühmte touristische Kulturressourcen verfügt, die einst mit dem antiken Rom konkurrierten. Der Aufbau einer umweltbewussten Gesellschaft in der altertümlichen Stadt Datong verzeichnet jeden Tag Fortschritte. Die Yungang-Grotten, das Hengshan-Gebirge und das Hängende Kloster, allesamt Weltkulturerbestätten, dienen als Aushängeschilder Datongs für die Welt. Dank Weltkulturerbestätten wie der mitunter aus Erde errichteten Chinesischen Mauer und den Festungen der Ming-Dynastie konnte Datong Grenzfestungen zum einzigartigen Markenzeichen seines Tourismus machen. Auch der Changcheng I National Scenic Drive sowie die Naturschätze der Datong-Vulkangruppe samt ihrer umliegenden Wälder auf Vulkanboden sind atemberaubend. Darüber hinaus sind alle kulturellen Veranstaltungen wie das Frühlingsfest mit Laternenshow in der altertümlichen Stadt, die Reitausflüge und der Marathon unverwechselbare touristische Höhepunkte in Datong, die Touristen aus aller Welt anlocken.

Links zu beigefügten Bildern:

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=312051

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=312052

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=312053

QUELLE China Economic Information Service (CEIS)