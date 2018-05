Blühende Pfingstrosen lassen die Wirtschaft von Linxia in Gansu florieren

LINXIA, China, 29. Mai 2018 /PRNewswire/ -- Während die meisten Blumen schon im April verblüht sind, stehen die Pfingstrosen in den Bergen gerade erst in voller Blüte, heißt es in einem Gedicht. So blühen im Mai verschiedene Rockii-Pfingstrosen in der Autonomen Präfektur Linxia Hui der Provinz Gansu. Nach zwei Jahren umfangreicher Bemühungen begann die Pfingstrosen-Tour in der Autonomen Präfektur Linxia Hui von Gansu langsam Früchte zu tragen. Diesen Mai findet nun endlich Linxias erster „Pfingstrosenmonat" statt. Die farbenfrohen Rockii-Pfingstrosen wachsen entlang der Binhe Straße in Linxia und bilden dort eine Pfingstrosenpromenade von fast 100 Kilometern Länge. Erste Statistiken des Fremdenverkehrsbüros von Linxia ergaben, dass die Präfektur zwischen dem 1. und 24. Mai etwa 2 Millionen Besucher verzeichnete. Bei einem Spaziergang im Garten kann man sich am Charme des uralten Gedichts erfreuen, das da lautet: „Das Heim von Huang Si Niang ist voller Blüten, die dicht an dicht stehen".