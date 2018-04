Centigon France als vertragspartner für gepanzerte Lastkraftwagen der niederländischen Armee

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/609196/Centigon_France_Logo.jpg )

Centigon, ein Schwesterunternehmen der Centigon Security Group, des weltweit führenden Anbieters von zivilen und militärischen Panzerfahrzeugen, wurde von Scania mit der Herstellung von 185 gepanzerten Fahrzeugkabinen für das niederländische Verteidigungsministerium beauftragt, mit optionaler Erweiterung um 400 zusätzliche Einheiten. Die gepanzerten Fahrzeugkabinen sind so gestaltet, dass sie während Missionen vielfältigen Bedrohungen standhalten können.

Franck Baucher, Chief Executive Officer von CENTIGON France, unterstrich "die Bedeutung dieses Vertrags, der zusätzlich zum Geschäftsabschluss bezüglich der dänischen Streitkräfte kam. Auf diese Weise wird das Know-how aller Centigon-Teams anerkannt, vom Designbüro über die Ballistikexperten bis hin zu den Schweißern und natürlich den Vertriebsteams. Die Partnerschaft mit Scania ist eine wahre Win-Win-Beziehung und wir sind zuversichtlich, dass bald weitere Armeen folgen werden."

Seit über 60 Jahren entwirft und produziert Centigon Panzerungslösungen für militärische und zivile Anwendungen. Seine gepanzerten Fahrzeuge sind für ihre Zuverlässigkeit und hochwertige Qualität bekannt und werden weltweit von Armeen, Spezialeinheiten, Ministerien, Regierungen, NGOs, Geldtransportunternehmen und Zentralbanken eingesetzt.

Die Lieferung gepanzerter Fahrzeugkabinen für Scania wird 2020 beginnen; der zehnjährige Rahmenvertrag wird auch eine Reihe unterstützender Dienstleistungen umfassen: integrierte Logistik (ILS - Integrated Logistics Support), Instandhaltung und Reparatur (Erhalt des betriebsfähigen Zustands), Versorgung mit Ersatzteilen und Schulung.

Über Centigon France SAS

Centigon ist ein Marktführer in Europa, Afrika und dem Nahen Osten mit mehr als 60 Jahren Erfahrung in der Integration von ballistischem Schutz und Panzerung. Das Unternehmen stellt alle Arten von Panzerfahrzeugen her: Geldtransporter, zivile und militärische Fahrzeuge. Dank des umfassenden Know-hows und des ballistischen Expertenwissens von CENTIGON bieten seine Fahrzeuge Schutz vor vielfältigen Bedrohungen (Handfeuerwaffen, Sturmgewehre, panzerbrechende Waffen und Explosionen). Centigon beschäftigt 160 Mitarbeiter und hat in den letzten fünf Jahren mehr als 1000 Panzerfahrzeuge geliefert.

