CLASE AZUL STELLT NEUE MARKENIDENTITÄT VOR

Neue Identität, die den Zweck, die Kultur und das erweiterte Angebot des Unternehmens widerspiegelt, wenn die Marke 25 Jahre alt wird.

GUADALAJARA, Mexiko, 25. Januar 2022 /PRNewswire/ -- Clase Azul, Mexikos erste Luxus-Spirituosenmarke und Schöpfer von Clase Azul Tequila und Clase Azul Mezcal, hat seine neue Markenidentität bekannt gegeben: Clase Azul Mexiko. Früher bekannt als Clase Azul Spirits, wird der Wechsel am 25. Januar 2022 stattfinden - Teil einer einjährigen Feier zum 25-jährigen Jubiläum, die den Beginn einer neuen Ära für die Marke in Bezug auf Produkte und Erfahrungen markiert. Die neue Markenidentität wurde heute von Gründer und CEO Arturo Lomeli und Präsident Juan Sanchez bekannt gegeben.

„Als Marke, die vollständig in mexikanischem Besitz ist und von Mexikanern betrieben wird, steht ‚Clase Azul Mexico' für unsere Herkunft und für das, was wir sind", erklärt Gründer und CEO Arturo Lomelí. „Wir werden weiterhin Tequila und Mezcal von höchster Qualität anbieten, freuen uns aber darauf, neue Wege zu beschreiten, um unser mexikanisches Erbe zum Ausdruck zu bringen."

„Wir fühlen uns geehrt, dass wir die Welt von Clase Azul erweitern können, indem wir neue Erfahrungen und Produkte anbieten, die über unseren Tequila und Mezcal hinausgehen", erklärte Präsident Juan Sanchez. „Unsere Bemühungen werden auch weiterhin auf unser Ziel ausgerichtet sein, den Zauber der mexikanischen Kultur zu vermitteln", fuhr er fort.

Unter der Leitung von Miguel Hernandez, dem Kreativdirektor von Clase Azul, umfasst das Rebranding ein neues Logo, ein neues Design der Produktverpackungen, eine neue Website und digitale Ressourcen. Aufgrund des Umfangs und der Tragweite des Rebrandings wird die neue Identität im Laufe des Jahres in verschiedenen Phasen vorgestellt, beginnend mit den digitalen Kanälen, gefolgt von den Clase Azul Brand Homes, den aktuellen Produktsymbolen und weiteren, noch anzukündigenden Markenangeboten.

„Eine der auffälligsten Veränderungen wird die Weiterentwicklung unseres Markenlogos sein", erklärte Hernandez. „Bis jetzt war das Agaven-Abzeichen eine genaue Darstellung unseres Engagements in der Welt des Tequila und Mezcal. Da wir uns zu weit mehr als einer Spirituosenmarke entwickeln, nehmen wir ein neues Emblem an, das einen zeitlosen Ausblick auf eine strahlende Zukunft voller Möglichkeiten bietet."

Seit 2021 bietet Clase Azul den Besuchern von Los Cabos, Mexiko, ein reichhaltiges und einzigartiges Verkostungs- und kulinarisches Erlebnis, Ein Geschmack von Kultur, an, bei dem die Gäste auf eine mystische Reise durch die Welt von Clase Azul eingeladen werden. Weitere Projekte sind in Arbeit: Das Clase Azul Loft, ein Erlebnisraum in Dumbo, Brooklyn; ein Erlebnisraum in San Miguel de Allende, Mexiko; und eine Brennerei und ein Besucherzentrum in Jalisco, Mexiko.

Das Unternehmen wurde 1997 in Guadalajara, Jalisco, von Arturo Lomeli gegründet, der schon in jungen Jahren in der Spirituosenbranche tätig war. Entschlossen, ein Produkt zu schaffen, das so exquisit ist wie das Land, aus dem es stammt, hat Lomelis Engagement für die mexikanische Kultur Clase Azul zu einem der weltweit führenden Unternehmen in den Kategorien Spirituosen und Luxus gemacht. Clase Azul verfolgt weiterhin seine Mission, die exquisiten Traditionen Mexikos mit der Welt zu teilen, und ist heute in mehr als fünfzig Ländern vertreten - darunter Mexiko, die Vereinigten Staaten, Kanada, Europa, Großbritannien, Südkorea und Australien.

Das Unternehmen, das sich auf handwerkliches Können stützt, unterstützt die mexikanische Handwerkergemeinschaft durch die Fundación con Causa Azul, eine Stiftung, die Ausbildung und Ressourcen für unterfinanzierte, aber leidenschaftliche Handwerker bereitstellt. Darüber hinaus wurde Clase Azul mehrere Jahre in Folge mit dem „Great Place to Work"-Zertifikat ausgezeichnet und erhielt das „Butterfly Mark" der Organisation Positive Luxury, ein Zertifikat, das Luxusmarken auszeichnet, die sich für einen positiven Einfluss auf Natur und Gesellschaft einsetzen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1728936/logo_Logo.jpg

SOURCE Clase Azul Mexico