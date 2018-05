Cloud With Me, Start-Up aus Dublin, tritt Partnerprogramm von Google Cloud bei

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/694439/Cloud_With_Me_Logo.jpg )



"Wir konzentrieren uns darauf, Barrieren für Kleinunternehmen aus dem Weg zu räumen, um sie dabei zu unterstützen, ihr Potenzial auszuschöpfen. Momentan befinden wir uns in einer unglaublich spannenden Phase. Seitdem wir ein offizieller Partner von Google Cloud geworden sind, haben sich Türen für uns geöffnet und unsere Reichweite konnte ausgebaut werden", erklärte Gilad Somjen, CEO von Cloud With Me.

Während des ersten Betriebsjahrs des Unternehmens zog Cloud With Me die Aufmerksamkeit von 50.000 Kunden auf sich, da Ausfallzeiten minimiert werden konnten und Entwicklungsprozesse mithilfe einer vorkonfigurierten Automatisierung vorangetrieben wurden. Sowie der Kunde einen Ladebalken auf dem Bildschirm erblickt, installiert eine Automatisierung hinter den Kulissen einen vollständigen Server-Stack mit MySQL und mehreren Add-Ons auf PHP-Basis. Die automatisierte Installation beinhaltet außerdem Nameserver-Management sowie gratis SSL.

"Wir sind zuversichtlich, dass Cloud With Me die massenhafte Einführung von Cloud-Diensten unterstützen wird", so Asaf Zamir, CTO bei CTO Cloud With Me.

"Werden kleinen und mittleren Unternehmen direkt zugängliche und einfache Cloud-Lösungen geboten, so können sie sich intensiver auf ihre zentralen Geschäftsziele konzentrieren. Die Kooperation zwischen Google Cloud und Cloud With Me hilft kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) dabei, ihre Belange bezüglich Infrastruktur und Website-Hosting Experten zu überlassen, während sie sich auf die Errichtung und das Wachstum ihres Geschäftsbetriebs konzentrieren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.cloudwith.me oder kontaktieren Sie Emma Morris, Business Development Manager of Cloud With Me unter emma.m@cloudwith.me.

