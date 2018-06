Cyberbit realisiert erstes gemeinsames Cyberdefense-Training für deutsche und israelische Finanzinstitute

RAANANA, Israel and FRANKFURT, Germany, June 27, 2018 /PRNewswire/ --

Cybersecurity-Teams aus beiden Ländern arbeiteten zusammen, um sich fortzubilden und ihr Know-how und ihre Erfahrungen auszutauschen

Cyberbit Ltd., ein weltweit führender Anbieter von Cybersecurity-Simulations- und IT/OT Detection & Response-Plattformen, und die Finanz Informatik GmbH & Co. KG ("FI"), der zentrale IT-Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe, haben ihr erstes gemeinsames Cybersecurity-Training in der Cyberbit-Zentrale in Raanana, Israel, absolviert. Experten für Cybersicherheit aller Ebenen und Berufsgruppen von führenden deutschen und israelischen Banken, führten eine fünftägige Übung durch, bei der sie die Abwehr einer Vielzahl der gefährlichsten Cyberangriffe übten, die Finanzinstitute heutzutage bedrohen. Die Teams kamen in Israel zusammen, um auf der Trainings- und Simulationsplattform Cyberbit Range zu trainieren. Diese kann verschiedene Netzwerkumgebungen simulieren und ermöglicht es den Teams, verschiedene Arten von modernen mehrstufigen Cyberangriffen realitätsgetreu zu erleben und die Ereignisse sowohl operativ als auch technisch von Anfang bis Ende zu managen. So konnten Simulationen verschiedener Angriffsvektoren durchgeführt werden, die gegenwärtig weltweit auf die Finanzinstitute abzielen.

"Die FI ist immer bestrebt, den Cyberkriminellen weit voraus zu sein", sagte Lutz Bleyer, Chief Information Security Officer der Finanz Informatik. "Ich habe dieses gemeinsame Training angestoßen, um unserem Team die Möglichkeit zu geben, mit den ausgezeichneten Experten für Informationssicherheit in Israel zusammenzuarbeiten und in einem realitätsnahen Rahmen voneinander zu lernen."

"Die Teams waren sehr beeindruckt von den technischen Möglichkeiten auf beiden Seiten", erklärt Yochai Corem, VP EMEA, Cyberbit. "Simulationstraining ist ein Muss für jede Finanzorganisation, die ihre Teams auf dem Laufenden halten will. Wir freuen uns auf weitere gemeinsame Trainings mit Cybersecurity-Teams führender europäischer Banken."

Das gemeinsame Training wurde mit Unterstützung der Wirtschaftsabteilung der israelischen Botschaft in Berlin ermöglicht.

Über Cyberbit

Cyberbit schützt weltweit die sehr gefährdeten Unternehmen und deren Infrastrukturen vor den modernen Gefahren von heute. Cyberbits praxiserprobte Cybersecurity-Lösungen erkennen, analysieren und reagieren auf die modernsten, komplexesten und gezieltesten Bedrohungen in IT- und OT-(Operational Technology)-Netzwerken. Cyberbit beschäftigt ein breit aufgestelltes Team aus dem öffentlichen und privaten Sektor, darunter Forscher, Mathematiker, ehemalige CISOs und SOC-Manager. Cyberbit ist eine Tochtergesellschaft der Elbit Systems Ltd. (NASDAQ: ESLT und TASE: ESLT) mit Niederlassungen in Texas, Singapur, München und Israel sowie weltweiter Präsenz. Weitere Informationen darüber, wie Cyberbit den Schutz vor heutigen signaturlosen Bedrohungen maximiert, finden Sie unter: https://www.cyberbit.com.

Über Cyberbit Range - Die weltweit führende Cyber-Range Cyberbit Range ist eine Trainings- und Simulationsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, hyperrealistische Trainingszentren einzurichten und zu managen, die nachweislich die Leistung von IT-Sicherheitsteams steigern. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.cyberbit.com/solutions/cyber-range/



Über Finanz Informatik

Die Finanz Informatik (FI) mit Sitz in Frankfurt am Main ist der IT-Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe und einer der größten europäischen IT-Dienstleister für das Bankwesen. Zu ihren Kunden gehören 386 Sparkassen, sechs Landesbanken, die DekaBank, acht Landesbausparkassen, öffentliche Versicherer sowie weitere Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe und der Finanzbranche.

Die Finanz Informatik bietet kompletten IT-Service - von Anwendungsentwicklung über Infrastruktur- und Rechenzentrumsbetrieb bis hin zu Beratung, Schulung und Support. Mit OSPlus stellt das Unternehmen heute eines der führenden Gesamtbankensysteme für den deutschen Markt. Tochterunternehmen wie die Finanz Informatik Technologie Service, die Finanz Informatik Solutions Plus, die inasys und nicht zuletzt die Star Finanz ergänzen mit ihren Leistungsangeboten das IT-Portfolio der Finanz Informatik.

Die Finanz Informatik übernimmt den Service für 119 Millionen Konten; auf den Rechnern und Systemen werden jährlich 114 Milliarden technische Transaktionen durchgeführt. Das Unternehmen beschäftigt 3.380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Umsatzerlöse betrugen zusammen mit den Tochtergesellschaften rund zwei Milliarden Euro.

