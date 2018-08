CybrQ präsentiert Pre-Click-Sicherheitserweiterung für Browser

ZÜRICH, August 29, 2018 /PRNewswire/ --

CybrQ, das Unternehmen für Computer- und Netzsicherheit, das den Pre-Click-Ansatz bei der digitalen Sicherheit auf den Weg gebracht hat, stellte heute eine neue am Menschen orientierte Sicherheitserweiterung für das Browsen vor.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/736143/CybrQ_Logo.jpg )





Die Erweiterung CybrQ for Browsing vereint die Grundsätze des Human Centered Design mit dem firmeneigenen Pre-Click-Sicherheitsansatz, um der wachsenden Bedrohung durch Cyberangriffe und Social Engineering entgegenzuwirken. Das Tools wird über die Google Chrome, Mozilla Firefox und Microsoft Edge Stores kostenlos angeboten und nutzt verschiedene Mechanismen, um das Browsen sicherer zu machen:

Schutz vor der wachsenden weltweiten Bedrohung durch Social Engineering-Angriffe.

Am Menschen orientiertes Design und Informationen, um mit der Zeit ein sichereres Browsingverhalten zu fördern.

Handlungsrelevante Erkenntnisse zur Optimierung der nativen Abwehrmechanismen des Browsers und Erhöhung des Sicherheitsniveaus.

Ganzheitliche Entdeckung von Schadsoftware und Verteidigungsprotokolle aus branchenführenden Bedrohungsdatenbanken.

Schnell und einfach - die Erweiterung ist in maximal zwei Minuten einsatzbereit.

In der Cybersicherheitsbranche ist es gemeinhin bekannt, dass die Sicherheitsstandards zwischen Browsern variieren. Eine Website, die von einem Browser als schädlich eingestuft wird, geht bei einen anderen Browser oft unerkannt durch. Die meisten Nutzer haben nicht die Zeit, jede einzelne Website auf potenzielle Bedrohungen zu prüfen. Vielmehr verlassen sie sich auf ihr Bauchgefühl oder die nativen Abwehrmechanismen des Browsers, die oft unzureichend sind. Die Erweiterung CybrQ for Browsing geht über branchenübliche Quellen hinaus und warnt den Nutzer vor potenziellen Bedrohungen, bevor überhaupt geklickt wird. So kann der Benutzer eine fundierte Entscheidung über sein weiteres Handeln treffen.

"Wir bei CybrQ sehen den Nutzer nicht als Schwachstelle", sagte Julian Selz, Mitgründer von CybrQ. "Stattdessen wollen wir die Nutzer auf unaufdringliche Weise stärken, indem wir ihnen die Tools, das Wissen und die Informationen an die Hand geben, damit sie ihr Online-Verhalten konsistent an informierten Entscheidungen ausrichten können."

Die Browsererweiterung ist die erste Komponente des CybrQ-eigenen Pre-Click-Ansatzes zur Computer- und Netzsicherheit. Dabei geht es um den Schutz von Verbraucher und Firmen vor Bedrohungen im Internet, bevor ein Klick stattfindet. Die Erweiterung CybrQ for Browsing schafft eine komplett neue Sicherheitsebene, die bestehende Lösungen ergänzt und der wachsenden Bedrohung durch Cyberangriffe, die menschliche Verhaltensweisen ausnutzen (beispielsweise Phishing- und Social Engineering-Angriffe), entgegenwirkt.